Мэр Мариуполя заявил, что российские оккупанты обстреливают город 12 часов: сравнивают с землей

Дарья Дурова
Общество
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Войска РФ ударили по мирным жителям Мариуполя
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Российские войска обстреливали Мариуполь (Донецкая область) как минимум 12 часов подряд. Противник использует разные виды оружия, тотально разрушая жилую инфраструктуру.

Об этом в ходе совместного телемарафона утром 2 марта сообщил городской глава Вадим Бойченко. "Нас "утюжат" без остановки уже на протяжении 12 часов. Рашистско-фашистские войска сравнивают мой родной город с землей", – сказал мэр Мариуполя.

Он отметил, что некоторых погибших и раненных мирных жителей не могут забрать с улиц, домов, квартир из-за продолжающихся обстрелов.

Бойченко также поблагодарил ВСУ, Нацгвардию и всех защитников города, которые смело держат оборону.

Видео дня

Напомним:

  • днем ранее было известно о 128 пострадавших жителях Мариуполя, которые попали в больницы после нападения РФ.

  • 27 февраля в Мариуполе в результате российского обстрела была тяжело ранена 6-летняя девочка. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось: ребенок умер в больнице.

Как писал OBOZREVATEL, мэры Харькова, Николаева и Мариуполья заверили, что будут бороться за свои города до победы и делают все возможное, чтобы прогнать российских оккупантов.

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