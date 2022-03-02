"До последнего патрона!" Мэры Мариуполя, Харькова и Николаева заявили, что готовы уничтожать оккупантов

Харьков, Николаев и Мариуполь переживают очень непростые времена из-за наступления российских войск. Однако местные власти заверили, что будут бороться за свои города до победы и делают все возможное для того, чтобы прогнать оккупантов.

Об этом УП рассказали городские головы Игорь Терехов (Харьков), Вадим Бойченко (Мариуполь) и Александр Сенкевич (Николаев). Они заверили, что готовы лично убивать оккупантов после того, как те начали наносить смертельные удары по мирному населению.

"Мы все готовы абсолютно ко всему. К любому развитию событий. Только чтобы отстоять Харьков", – подчеркнул Терехов. Несмотря на то, что Харьков остается одной из ключевых целей россиян, мэр отметил, что город продержится до победы.

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"Будем биться до последнего патрона. А если патроны кончатся, будем зубами грызть эту орду, этих рашистов-фашистов. Как они говорят "освободителей русскоговорящего населения". Нас никто не захватывал, не надо нас освобождать", – заявил Бойченко.

Сражаться до последнего патрона пообещал и мэр Николаева. "У нас очень большое количество желающих вступать в ряды теробороны, в ряды ВСУ, стоят очереди на входах в военкоматы. Не готов был убивать людей, честно скажу. Но после того, как они начали убивать николаевцев, я готов ко всему", – сказал Сенкевич.

Напомним, за шесть дней российские оккупанты потеряли в живой силе более 5,7 тыс. человек, а также понесли многочисленные потери техники. Но официально Россия лишь на четвертый день войны признала, что несет потери. Правда, врет, что они якобы небольшие.

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