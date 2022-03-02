В больницах Мариуполя уже 128 раненых от обстрелов оккупантов – мэрия

В результате обстрелов российских оккупантов по Мариуполю, ранения получили почти 130 человек. Враг наносил удары в том числе ракетами и из "Градов".

Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета. Противник вел обстрелы по жилым массивам.

"Опять обстрелян Левый берег и к сожалению, был тяжелый обстрел кировского жилмассива. К сожалению, мы опять получаем плохие вести, количество раненого мирного населения с каждым днем растет. Сегодня в наших больницах 128 человек. Наши врачи уже даже не уходят домой. Они борются за жизни мариупольцев. Врачи тоже наши герои", – сказано в сообщении.

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Также в мэрии отметили, что защитники – Вооруженные силы, Национальная гвардия, полк "Азов" – без сна и отдыха защищают город.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Мариуполе в результате обстрела города российскими оккупантами была тяжело ранена 6-летняя девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: ребенок умер в больнице.

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