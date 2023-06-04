Эта война коснется каждого. Сказал мне один воин еще в начале полномасштабки. Почему-то именно от этой фразы тогда пошел холодок.... И, к сожалению, это так. Безвозвратно потеряны жизни уже многих очень близких жизней. Но этот пост об очень близких друзьях нашей семьи.

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Далее текст на языке оригинала.

Кінематографічна історія, яка з самого початку мала дуже сильну зав'язку. Син іде на війну, а батько робить все можливе і неможливе, щоб опинитись біля нього поруч. Щоб бути разом в найскладніші моменти! Знаю, як не просто Андрію було це все зробити!

Приклад в цій історії для всієї країни та навіть світу. Але поворот, який трапився, повернув свідомість.

Остап, героїчно виконуючи бойове завдання... загинув... У мене розривається серце від жалю та несамовитої злості до ворога!!!!

Так не повинно було бути. Але після важкого прийняття реальності розумію, що Остап став тим 21 річним символом молодого українця, з якого будуть написані книги, зняті фільми.... Справжній герой! Сил батькам пройти через все це.... Важко...