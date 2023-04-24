Грубо говоря, бессмысленная и тяжелая жизнь внутри страны, неустроенность, бедность, отсутствие доступа к нормальной медицине, образованию, толкает народонаселение на войны и сопутствующие им преступления. Война для миллионов россиян - это такое окно в мир, туристическая путевка, путешествие в чужую страну, куда лучше всего въезжать на танке или БТРе, потому что иначе из этой жизни не вырваться. Потому что дома эти миллионы "никогда хорошо не жили - не*уй и начинать!"

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В общем, замкнутый круг, выход из которого на сегодня только в неглубокую могилу в украинской лесопосадке. Это ведь лучше, чем умереть от водки под покосившимся забором или в лагере на лесоповале? Война может стать смыслом жизни вместо созидания только в смертельно больном обществе. Заменить стремление жить, созидать, любить желанием воевать, убивать, нести разрушение можно только лишив общество надежды и поставив в условия, когда никакой альтернативы, кроме смерти во имя власти не существует.

Боюсь, мы обречены на войну со Змеем Горынычем, которого нельзя убить, потому что голов у него миллионы, и его нельзя уговорить жить не так, как он живет, не перестроив его пещеру в нечто более пригодное для жизни. А перестроить ее невозможно, так как пещера слишком велика, загажена, и самому Змею в ней привычно, хоть и душевно нехорошо.

Поэтому, расслабляться нельзя. Эта война не может кончиться завтра. Она будет продолжаться до тех пор, пока на месте России не возникнут руины, на которых уцелевшие построят нечто в корне отличающееся от страны полной Безнадеги, в которой лучше умереть, чем жить.