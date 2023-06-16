Воины ССО взяли в плен группу оккупантов, оставшихся отрезанными от большой земли после подрыва Каховской ГЭС. Видео

Украинские защитники в очередной раз пополнили обменный фонд Украины. Воины Сил специальных операций взяли в плен группу российских оккупантов, оставшихся отрезанными от большой земли после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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Соответствующее видео опубликовал официальный канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. После подрыва ГЭС командование путинской армии не пыталось спасти жизнь собственному личному составу.

В этой связи после разлива воды десятки захватчиков остались отрезанными от земли на затопленных позициях в Херсонской области.

Одна из таких позиций уже шла под воду, а несколько россиян ждали своей верной смерти. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним.

"Пятерых вражеских бойцов загрузили на лодки. В это время с других позиций противник ударил по лодкам, несмотря на то, что на них находились и его же товарищи. Несмотря на это, всех пленных доставили живыми на побережье. Воины ССО Украины во время миссии не пострадали", – отметили в пресс-службе.

Напомним, бойцы Сил специальных операций и их собратья из дружественного подразделения Сил обороны Украины взяли в плен трех оккупантов во время штурма вражеских позиций на Донецком направлении. Один из них оказался наемником-рецидивистом, сидевшим в тюрьме в шестой раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время наступления Сил обороны Украины в Донецкой области в плен украинским защитникам сдались еще восемь российских оккупантов. Это произошло вблизи Старомлиновки Волновахского района.