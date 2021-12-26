Оформление онлайн и учения по желанию: главнокомандующий ВСУ успокоил украинок из-за воинского учета
Воинский учет женщин определенных профессий в Украине не предполагает их призыва или обязательной мобилизации, а обучения можно будет посещать по желанию. В Вооруженных силах также обещают, что онлайн можно будет оформить "максимальное количество документов".
Об этом 26 декабря сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На своей странице в Facebook он написал, что "хочет успокоить согражданок".
По его словам, за 2022 год "все процедуры будут откалиброваны" таким образом, чтобы для украинок и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.
"Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", – подчеркнул военный.
Он добавил, что в ВСУ планируют ввести переходную норму, касающуюся собраний/обучений военнообязанных, чтобы для женщин они проводились исключительно по желанию.
Залужный подчеркнул, что после воинского учета "никаких изменений в жизни украинских женщин не будет".
"Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства... Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу", – отметил главнокомандующий.
В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook пояснило: женщины состояли на воинском учете и раньше, но это касалось ограниченного круга профессий (врачи, женщины-военнослужащие запаса).
"Предыдущее постановление Кабинета министров от 1994 года, утверждавшее перечень специальностей, по которым женщины, имеющие соответствующую подготовку, могут быть взяты на военный учет, устарело. В нем содержались специальности, которые уже давно юридически не существуют в Украине", – отметила пресс-служба.
При этом новые нормы касаются беременных и матерей с малолетними детьми. Они тоже должны подать документы, но, как и в случае мужчин, комиссариаты будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.
Напомним, ранее Залужный заявил, что воинский учет женщин внедрили для того, чтобы видеть, как их можно использовать при защите Украины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий из 35 направлений. Возраст гражданок, которых касается правило, 18 – 60 лет.
Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали.
Если женщины, попадающие под учет, не сделают этого до конца 2022-го, то потом могут получить штрафы в 510 – 850 грн (как и их работодатель – в 850 –1700 грн). При принятии на работу у женщин должны проверять соответствующие документы.
Комиссариаты будут ставить украинок на учет при двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.
Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия. А с полным списком профессий и специальностей можно ознакомится по ссылке.