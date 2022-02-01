Военным на фронте нужна помощь: волонтер просит поддержать украинских защитников. Фото

Украинские защитники на фронте Донбасса обратились за помощью к волонтерам и всем небезразличным гражданам. Армия нуждается в закупке техники, запасных частей, а также медикаментах.

Об этом у себя в Facebook написала известная волонтер Наталья Юсупова. Активистка указала, что сумма необходимых вещей неподъемная для организаций, которые регулярно оснащают военных недостающими потребностями, поэтому на этот раз она делает призыв буквально к каждому украинцу.

"Люди, вместо паники и планирования, куда бежать, давайте лучше помогать нашей армии. Мы у себя дома и никуда не должны уезжать!", – указала она, предоставив полный список необходимого и квитанцию, которую нужно оплатить из собранных средств.

Видео дня

Юсупова перечислила в списке кабель длиной в1200 м за 24 тыс. гривень, запчасти в сумме 20 тисяч, а также квадрокоптер - 57 тыс. У себя в комментариях она опубликовала номера карт "Монобанка" для осуществления пожертвований - 5375 4115 0042 7369 и 5375 4115 0267 5353.

Ранее корреспондент OBOZREVATEL провел интервью с волонтером Натальей Воронковой, которая посвятила читателей в перспективы военного учета для всех украинских женщин. В первую очередь, она поспешила успокоить украинок, которые взволнованы обязательным призывом на войну.