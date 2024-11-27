Военные в фокусе политических настроений украинцев: в 'президентском' рейтинге Залужный, Белецкий и Буданов

Уровень доверия украинцев к военным растет. Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", передает ZN.ua. В рейтинге потенциальных победителей президентских выборов присутствуют сразу три человека из военной сферы, кое-где опережающие опытных политиков: эксголовком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий.

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У респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье? Голоса поделились так: Валерий Залужный – 27%, Владимир Зеленский – 16%, Петр Порошенко – 7%, Кирилл Буданов – 6%, Дмитрий Разумков – 4%, Юлия Тимошенко – 4%, Андрей Билецкий – 3%, Сергей Притула – 2 %, Виталий Кличко – 2%, Алексей Арестович – 1%, Юрий Бойко – 1%, Владимир Гройсман – 1%, другой кандидат – 3%. При этом 15% участников исследования затруднились ответить, а 10% вообще бы не участвовали в выборах.

У граждан также спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого вы выбрали? Голоса поделились следующим образом: Валерий Залужный – 15%, Кирилл Буданов – 12%, Владимир Зеленский – 6%, Сергей Притула – 4%, Дмитрий Разумков – 3%, Петр Порошенко – 3%, Юлия Тимошенко – 3%, Андрей Белецкий – 3%, Виталий Кличко – 2%, Владимир Гройсман – 2%, Алексей Арестович – 2%, Юрий Бойко – 2%, другой кандидат – 3%.

Следовательно, общая ситуация на потенциальных президентских выборах, судя по результатам исследования, сложилась так: Валерий Залужный – 42%, Владимир Зеленский – 22%, Кирилл Буданов – 18%, Петр Порошенко – 10%, Дмитрий Разумков – 7%, Юлия Тимошенко – 6 %, Сергей Притула – 6%, Андрей Белецкий – 6%, Виталий Кличко – 4%, Алексей Арестович – 3%, Юрий Бойко – 3%, Владимир Гройсман – 2%.

Опрос проведен методом телефонных интервью среди 1200 респондентов 15-21 ноября. Ошибка опроса составляет 1,8-2,9%. Это первое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные склонности украинцев во время великой войны.