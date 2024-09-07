Военные с ампутациями конечностей: какое будущее их ждет и могут ли они демобилизоваться

Еще с начала полномасштабной войны многих бойцов с ампутациями конечностей оставляли в армии. С 4 мая, когда вступил в силу закон №3621-IX, который, в том числе, отменил статус "ограниченно пригодный" количество таких людей в войсках значительно увеличилось. Стоит ли им добиваться демобилизации, или оставаться служить, рассказывает OBOZ.UA.

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Хочешь демобилизоваться – надо действовать

Несмотря на то, что военные с ампутированными конечностями в боевых действиях мало пригодны, их вполне можно задействовать для выполнения каких-то других задач – штабная работа, медицинские подразделения, связь, та же кухня.

"У нас одному бойцу оторвало ступню, так ему работу нашли – сидит, оружейную комнату охраняет. Но его не демобилизуют – мол, нет никаких оснований", – рассказывает OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов, который служит в одном из вспомогательных подразделений 10-й ОГШБ "Эдельвейс".

Но тут все во многом зависит от позиции самого бойца. Хочешь получить инвалидность, демобилизоваться – надо действовать. Собирать разные справки, главная из которых – об обстоятельствах ранения (ее должен предоставить командир воинской части). Настаивать на прохождении медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

"После лечения военный проходит ВЛК, которая определяет пригодность. Если нет ступни, но человек ходит на протезе, то вполне могут признать годным к службе в частях обеспечения. Поэтому нужно получить направление на МСЭК, которая определяет группу инвалидности. И лучше делать это из военной части. Можно, конечно, попробовать получить направление на прохождение комиссии дома, но там она делается по направлению семейного врача, а их сейчас практически нет", – говорит OBOZ.UA и. о. главного врача Киевской городской клинической больницы №10, бывший военный хирург Данило Михайлов.

Как он рассказывает, если есть I или IIгруппа инвалидности, то человек имеет право уволиться с военной службы.

Лучше всего служить и при этом получать пенсию

Тут возникает вопрос – а стоит ли увольняться, даже если у человека ампутирована рука или нога?

"Если ампутанта оставляют служить, то он конечно, 100 тысяч гривен, как на передовой, уже получать не будет, но 20 тысяч ему будут выплачивать исправно. Плюс бесплатное питание, жилье. А что его ждет на гражданке, кто его возьмет на работу? Если найдет что-то на 6 тысяч гривен – так это считай повезло", – говорит OBOZ.UA военный пенсионер, бывший военнослужащий 92-й ОШБ Сергей Феденко.

В принципе, пенсия по инвалидности у военных сейчас нормальная: как рассказывает OBOZ.UA зам руководителя Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Анатолий Савчук, обычно она составляет 17-18 тысяч гривен. Бывает и 35 тысяч, но это уж если очень тяжелое увечье.

"При этом человек может заняться предпринимательством. Для военных инвалидов есть гранты на развитие бизнеса, 100 тысяч гривен", – говорит Анатолий Савчук.

Однако, по мнению Данилы Михайлова, лучше всего совмещать получение пенсии со службой в армии. "Пенсия, как и денежное довольствие, выплачиваются исправно", – говорит бывший военный хирург.

Данные по военным с ампутацией конечностей в Украине перестали публиковаться

Сколько сейчас в Украине военных с ампутациями конечностей – неизвестно. Последние данные публиковались ровно год назад, по оценкам экспертов по протезированию, количество ампутантов тогда составляло около 50 тысяч человек. Что сопоставимо с масштабами Первой мировой войны. И на порядок выше, чем за 20 лет у американцев в Ираке и Афганистане.

"Ампутаций очень много. Особенно их количество увеличилось за последний год, когда агрессор начал массово применять КАБы. Я думаю, поэтому данные и перестали публиковать. Значительная часть безвозвратных потерь происходит из-за потери крови. Которая, в свою очередь, происходит из-за тяжелый ранений, и особенно – в результате травматической ампутации конечностей. Проще говоря – руку или ногу оторвало. Но ампутации происходят и по другой причине: наложили турникет, пока с нуля в госпиталь довезли, пошло омертвение тканей, начинается гангрена. И тут без ампутации зачастую сложно обойтись", – говорит Данило Михайлов.

Так что проблема с ампутантами в Украине довольно серьезная. И государственной помощи она требует все больше.