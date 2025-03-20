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Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает "Музей Вдячності" компании "БаДМ"

Мария Шевчук
Экономика
2 минуты
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Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает 'Музей Вдячності' компании 'БаДМ'

Война принесла Украине боль и потери, но вместе с тем сплотила нацию. Тыл стал надежной опорой для фронта, а фронт – символом стойкости. Один из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств, компания "БаДМ", системно поддерживает Вооруженные Силы Украины.

В 2024 году Компания передала помощь для армии на сумму более 80 миллионов гривен, а с начала 2025 года уже направила на фронт оборудование и медикаменты на сумму более 18 миллионов гривен. За эти средства закуплены автомобили, дроны, сеткометы и комплексы РЭБ. Кроме того, в рамках благотворительного проекта "ФАРМСИЛА" передано более 10 000 упаковок лекарств.

Проект "ФАРМСИЛА" создала компания "БаДМ" в 2023 году, объединив фармацевтические компании для поддержки ВСУ. К инициативе присоединились крупнейшие аптечные сети "АНЦ", "911", "Желаем здоровья", а также компании "ИнтерХим" и "Конарк Интелмед". Проект продолжает расти, привлекая новых партнеров и увеличивая объем помощи.

Как появился "Музей Вдячності"

Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает "Музей Вдячності" компании "БаДМ"

Военные бригады, получающие помощь от "БаДМ", часто приезжают лично, чтобы поблагодарить, а также поделиться историями с фронта. На третью годовщину полномасштабного вторжения компания опубликовала несколько таких историй.

Кроме слов благодарности, военные оставляют в тылу частицу фронта: боевые флаги, шевроны, сувениры и трофеи. Сначала это было несколько флагов, но их количество росло вместе с масштабами поддержки ВСУ. Так родился "Музей Вдячності" – место, где каждый экспонат рассказывает историю героизма украинских воинов и важности тыловой поддержки.

"Когда нам передают боевое знамя, мы всегда просим военных подписать его. Это часть истории, у которой должны быть имена. Мы хотим, чтобы такие вещи не покрывались пылью, а стали поводом для гордости, символом единства и напоминанием: помощь армии – это наша возможность сказать "дякую", – рассказывает сотрудник компании Андрей.

Как сотрудники Компании воспринимают Музей?

Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает "Музей Вдячності" компании "БаДМ"

Помощь армии стала для "БаДМ" частью повседневного ритма работы. Передача технических средств, лекарств и другой необходимой помощи – это общее дело, в котором участвуют все сотрудники. Общаясь с военными и находясь в музее, работники еще больше ощущают свою причастность к общему делу, ведь от их работы зависит, сколько помощи получит фронт. 

Благодарность от руководства Вооруженных Сил Украины

Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает "Музей Вдячності" компании "БаДМ"

Особым событием для Компании стало вручение и.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрию Бабенко персональной благодарности от заместителя Главнокомандующего ВСУ. Андрей Лебеденко передал гильзу с гравировкой и благодарность за активную общественную позицию, патриотизм и поддержку украинской армии.

"Каждый из этих символов – часть украинской истории, мужества и героизма. Для нас важно сохранять эти реликвии, ведь они напоминают, ради чего мы работаем: ради наших людей, нашей армии и будущего Украины", – отмечает Дмитрий Бабенко.

Фармацевтический дистрибьютор "БаДМ" продолжает поддерживать украинских воинов, помогая держать оборону. А "Музей Вдячності" становится символом силы духа наших защитников и единства на пути к победе.