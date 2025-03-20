Военные реликвии стали символом поддержки ВСУ: как работает 'Музей Вдячності' компании 'БаДМ'

Война принесла Украине боль и потери, но вместе с тем сплотила нацию. Тыл стал надежной опорой для фронта, а фронт – символом стойкости. Один из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств, компания "БаДМ", системно поддерживает Вооруженные Силы Украины.

В 2024 году Компания передала помощь для армии на сумму более 80 миллионов гривен, а с начала 2025 года уже направила на фронт оборудование и медикаменты на сумму более 18 миллионов гривен. За эти средства закуплены автомобили, дроны, сеткометы и комплексы РЭБ. Кроме того, в рамках благотворительного проекта "ФАРМСИЛА" передано более 10 000 упаковок лекарств.

Проект "ФАРМСИЛА" создала компания "БаДМ" в 2023 году, объединив фармацевтические компании для поддержки ВСУ. К инициативе присоединились крупнейшие аптечные сети "АНЦ", "911", "Желаем здоровья", а также компании "ИнтерХим" и "Конарк Интелмед". Проект продолжает расти, привлекая новых партнеров и увеличивая объем помощи.

Как появился "Музей Вдячності"

Военные бригады, получающие помощь от "БаДМ", часто приезжают лично, чтобы поблагодарить, а также поделиться историями с фронта. На третью годовщину полномасштабного вторжения компания опубликовала несколько таких историй.

Кроме слов благодарности, военные оставляют в тылу частицу фронта: боевые флаги, шевроны, сувениры и трофеи. Сначала это было несколько флагов, но их количество росло вместе с масштабами поддержки ВСУ. Так родился "Музей Вдячності" – место, где каждый экспонат рассказывает историю героизма украинских воинов и важности тыловой поддержки.

"Когда нам передают боевое знамя, мы всегда просим военных подписать его. Это часть истории, у которой должны быть имена. Мы хотим, чтобы такие вещи не покрывались пылью, а стали поводом для гордости, символом единства и напоминанием: помощь армии – это наша возможность сказать "дякую", – рассказывает сотрудник компании Андрей.

Как сотрудники Компании воспринимают Музей?

Помощь армии стала для "БаДМ" частью повседневного ритма работы. Передача технических средств, лекарств и другой необходимой помощи – это общее дело, в котором участвуют все сотрудники. Общаясь с военными и находясь в музее, работники еще больше ощущают свою причастность к общему делу, ведь от их работы зависит, сколько помощи получит фронт.

Благодарность от руководства Вооруженных Сил Украины

Особым событием для Компании стало вручение и.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрию Бабенко персональной благодарности от заместителя Главнокомандующего ВСУ. Андрей Лебеденко передал гильзу с гравировкой и благодарность за активную общественную позицию, патриотизм и поддержку украинской армии.

"Каждый из этих символов – часть украинской истории, мужества и героизма. Для нас важно сохранять эти реликвии, ведь они напоминают, ради чего мы работаем: ради наших людей, нашей армии и будущего Украины", – отмечает Дмитрий Бабенко.

Фармацевтический дистрибьютор "БаДМ" продолжает поддерживать украинских воинов, помогая держать оборону. А "Музей Вдячності" становится символом силы духа наших защитников и единства на пути к победе.