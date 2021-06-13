Военные и переселенцы отправили в ОРДЛО необычное 'поздравление' с Днем РФ. Видео

На Донетчине переселенцы и военные специфически "поздравили" оккупантов и земляков, которые живут на временно оккупированной территории, с Днем России 12 июня. Они "воздушной почтой" отправили в ОРДЛО тысячи листовок с напоминанием о том, что Донбасс – это Украина.

В акции приняли участие жители Волновахского района вместе с военнослужащими 93-й Отдельной мотострелковой бригады "Холодный Яр" и представителем организации "Третья сила" Владом Бородой. Видео с нее опубликовал Telegram-канал donetchanyn (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах несколько мужчин, подчеркивая, что они находятся в нескольких километрах от временно оккупированного города Докучаевск, запаковывают в картонные коробки листовки, прикрепляя к подарку часы.

Видео дня

"Россия использует вас в своих политических интересах и бросит в любой удобный для нее момент. "Русский мир" – это война, бедность и разруха!" – написано на одной из агиток.

Всего участники акции на воздушных шарах отправили в ОРДЛО посылки с 11 тыс. листовок, чтобы напомнить оккупантам, что Докучаевск, Донецк и весь Донбасс – это Украина, а также поддержать патриотов Украины, которые по разным причинам вынуждены жить в оккупации.

"Всем оккупантам хочу передать привет и сказать, что скоро мы будем дома. И всем патриотам Украины, которые живут на тех территориях, хочу сказать: живите, все будет хорошо. Я сам из Донецка и знаю, что такая поддержка для вас очень важна. Слава Украине", – подчеркнул один из участников акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Харькове СБУ необычно "поздравила" консульство РФ с Днем России. Возле здания разместили баннер с напоминанием о героической обороне Донецкого аэропорта "киборгами".