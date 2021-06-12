В Харькове СБУ необычно 'поздравила' консульство России с Днем РФ. Фото

В субботу, 12 июня, в Харькове возле консульства России Служба безопасности Украины повесила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким образом она решила "поздравить" страну-агрессора с Днем России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654". Так, на баннере написали следующее: "Сдерживали фашистов: Дания – 6:00; Нидерланды – 6 дней; Бельгия – 8 дней; Польша – 36 дней; Франция – 43 дня; Дом Павлова (Сталинград) – 58 дней; Донецкий аэропорт – 242 дня".

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"Под российским консульством СБУ своеобразно поздравила с ежегодным праздником северного соседа", – написали в Telegram-канале.

Стоит отметить, что бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года по 22 января 2015-го. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище – "киборги".

Напомним, ранее в Харькове напротив Генерального консульства России разместили баннер с изображением временно оккупированного полуострова Крым. На нем написано: "Украденное".

Кроме этого, Служба безопасности Украины присоединилась к кампании троллинга страны-агрессора в День России в 2020 году. Она опубликовала фото мурала с гербом своей контрразведки у российского дипломатического учреждения в Харькове.

Также в Харькове на здании, расположенном напротив консульства России, нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.

Позже журналист Андрей Цаплиенко показал фото и видео с биллбордами с такой же символикой вблизи дипведомств РФ в Киеве, Львове и Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на Таганской площади рядом с гигантским граффити "Крым и Россия вместе навсегда" общественные активисты вывесили протестный баннер.