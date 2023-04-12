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Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Мария Шевчук
Кияни
3 минуты
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Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии наградил военных 242-го батальона сил Территориальной обороны ВСУ, созданного в столице 25 февраля 2022 года. Кличко вручил 27 наград Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство".

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Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

"Вы – киевляне, защищавшие столицу от российских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Вы выполняли боевые задания и в районе несокрушимого Бахмута, освобождали от российских оккупантов Харьковщину. К сожалению, в тяжелых боях понес ваш батальон потери. Спасибо каждому за мужество и отвагу, за настоящий патриотизм и любовь к своей земле!", – сказал мэр Киева.

Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Он отметил, что сегодня более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают Украину на фронте. И столица продолжает делать все, чтобы возвращаясь к мирной жизни, военные получали все необходимые услуги. Кличко напомнил, что накануне Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" на 2023 – 2025 годы. Она предполагает всестороннюю поддержку военных. Это и получение психологической и медицинской помощи, получение нового профессионально-технического или высшего образования. И помощь в открытии бизнеса, реализации в спорте, участие в культурной жизни и просветительских мероприятиях для каждого, кто вернулся с фронта в Киев.

Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Уже сегодня столица внедряет новейшие методы реабилитации ветеранов и будет развивать их и дальше.

"Вскоре вы снова отправитесь на фронт. Мы все понимаем, как будет горячо и сложно… Но мы верим, что Победа будет! И ждем вас! Потому что дальше будет еще много работы, где вы нужны – восстановление Киева и развитие нашего государства. Украина станет сильной и успешной! Слава Украине и ее героям!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Также государственные награды получили семьи погибших бойцов 242 батальона сил Территориальной обороны ВСУ. Их вручил исполняющий обязанности командующего силами Территориальной обороны, полковник Сергей Чуджановский.

Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко
Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко