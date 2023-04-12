Военные 242-го батальона сил Теробороны ВСУ получили награды от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии наградил военных 242-го батальона сил Территориальной обороны ВСУ, созданного в столице 25 февраля 2022 года. Кличко вручил 27 наград Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство".

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"Вы – киевляне, защищавшие столицу от российских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Вы выполняли боевые задания и в районе несокрушимого Бахмута, освобождали от российских оккупантов Харьковщину. К сожалению, в тяжелых боях понес ваш батальон потери. Спасибо каждому за мужество и отвагу, за настоящий патриотизм и любовь к своей земле!", – сказал мэр Киева.

Он отметил, что сегодня более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают Украину на фронте. И столица продолжает делать все, чтобы возвращаясь к мирной жизни, военные получали все необходимые услуги. Кличко напомнил, что накануне Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" на 2023 – 2025 годы. Она предполагает всестороннюю поддержку военных. Это и получение психологической и медицинской помощи, получение нового профессионально-технического или высшего образования. И помощь в открытии бизнеса, реализации в спорте, участие в культурной жизни и просветительских мероприятиях для каждого, кто вернулся с фронта в Киев.

Уже сегодня столица внедряет новейшие методы реабилитации ветеранов и будет развивать их и дальше.

"Вскоре вы снова отправитесь на фронт. Мы все понимаем, как будет горячо и сложно… Но мы верим, что Победа будет! И ждем вас! Потому что дальше будет еще много работы, где вы нужны – восстановление Киева и развитие нашего государства. Украина станет сильной и успешной! Слава Украине и ее героям!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также государственные награды получили семьи погибших бойцов 242 батальона сил Территориальной обороны ВСУ. Их вручил исполняющий обязанности командующего силами Территориальной обороны, полковник Сергей Чуджановский.