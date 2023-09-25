'Военная форма отпугивает посетителей': в Тернополе военного не пустили в заведение из-за камуфляжа, история получила продолжение

Охранник одного из общественных заведений Тернополя отказался пускать в помещение военнослужащего. Мужчина выдал, что "военная форма отпугивает посетителей".

Кроме того, охранник заявил, что такое решение по отношению к военным приняла администрация заведения. Об этом в Telegram сообщил блогер Андрей Смолий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки возмутился, что защищает территориальную целостность Украины на Донбассе, а когда приезжает домой, то его даже не пускают в заведение. Охранник в ответ выдал, что это не его идея, а "требование администрации".

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Также он заявил, что в заведении якобы предусмотрен "дресс-код", который, как оказалось, запрещает украинским воинам находиться рядом с другими гостями заведения. Вдобавок охранник сказал, что "военная форма отпугивает посетителей".

Позже администрация заведения заявила в Instagram, что им "очень досадно" из-за ситуации, которая произошла с военнослужащим. Руководство бара принесло извинения и заявило, что такая ситуация больше не повторится.

Напомним, на побережье Запорожья украинский военный, который хотел выпить кофе в одном из заведений, расположенных на причале, получил отказ от администраторов кафе. Причиной отказа послужил якобы неподходящий вид бойца, а именно его военная форма, "способная напугать посетителей".

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошел очередной досадный инцидент, когда военнослужащему ВСУ отказали в проезде в общественном транспорте. На этот раз причиной такого отношения стал домашний любимец – небольшая собака.

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