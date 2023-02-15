В Черкассах военного не пустили в маршрутку с собакой, которая служила с ним на Бахмутском направлении

В Черкассах произошел очередной досадный инцидент, когда военнослужащему ВСУ отказали в проезде в общественном транспорте. На этот раз причиной такого отношения стал домашний любимец – небольшая собака.

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Об этом сам боец рассказал у себя в Twitter. В тот день украинский защитник с позывным "Эрви" пытался добраться в Киев из Черкасс и пришел с собакой на конечную остановку.

"Либо едешь без собаки, либо вообще не едешь. Выходи из маршрутки. И мне пофиг, что она спала с тобой в спальнике на Бахмутском направлении. Думал, такое отношение начнется позже", – поделился он.

Поскольку никакие доводы о четырелапом боевом товарище на водителя не подействовали, "Эрви" вызвал такси и отправился в столицу.

Узнав об инциденте на автостанцию обратились местные журналисты Черкасс. Диспетчер пояснила, что военному было достаточно подойти к кассе, чтобы уладить конфликт, ведь водитель подчиняется общим правилам и не может самостоятельно принимать решения об "исключениях" даже для героических защитников Украины.

"Есть правила, закон, где все прописано. Должен быть намордник и т.д. Мы все люди, все входим в ситуацию. Мы все понимаем и перевозим животных тоже. Надо было подойти к диспетчеру и сказать, что человек хочет ехать со своим другом. То, что я поняла, кто-то подошел к водителю, спросил, обиделся и поехал на "БлаБлаКаре", – пояснила позицию компании диспетчер.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году в Киеве военного медика 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" со скандалом едва не выгнали из маршрутки из-за того, что у водителя не было сдачи из 200 гривен. Тогда ее побратимы пообещали вмешаться в эту ситуацию.

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