'Напугает людей': в Запорожье украинского военного в форме не пустили в пляжно-развлекательный комплекс. Видео

На побережье Запорожья украинский военный, который хотел выпить кофе в одном из заведений, расположенных на причале, получил "отворот-поворот" администраторов кафе. Причиной отказа послужил якобы неподходящий вид бойца, а именно его военная форма, "способная напугать посетителей".

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Инцидент был снят на камеру самим защитником, он уже активно распространяется на различных медиаресурсах. Наибольшее удивление вызывает тот факт, что дискуссия о недопуске военного произошла именно в областном центре региона, часть которого захвачена российскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я понимаю, что у нас идет война, но мы не пускаем людей в военной форме на причал. Это может напугать детей, которые пришли с взрослыми", – утверждает девушка, представляющая персонал заведения.

Справедливым будет заметить, что администратор вела себя достаточно уважительно с воином ВСУ, хотя, очевидно, не до конца осознавала абсурдность своих претензий. Она отказалась называть имена собственников комплекса, которые непостижимым образом приватизировали территорию городского пляжа.

Местом, куда не пустили украинского защитника, оказался развлекательный комплекс Pool&Beach, владельцы отреагировали практически сразу. Они не стали извиняться перед ВСУ, а пояснили, что сотрудница заведения просто некорректно передала информацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел настоящий скандал, когда администратор элитного гостинично-ресторанного комплекса SOHO обругала военных, которые раздавали повестки гостям на территории бара. Женщина громко материла и стыдила мужчин в форме, требуя, чтобы они немедленно покинули заведение.

А еще в апреле произошел резонансный инцидент в одном из комплексов Буковеля. Там мужчина после сауны что-то не поделил с защитником Донецкой области, приехавшем на реабилитацию по госпрограмме, и грубо отправил его обратно "в свой Бахмут". Скандал получил продолжение, когда грубиян вынужден был извиниться за пренебрежительное отношение к нашим воинам.

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