Водителям в Украине хотят запретить ездить на определенном виде авто: что известно

В Украине могут запретить автомобили без глушителей, чтобы снизить шумовое загрязнение. Такое изменение необходимо в военное время, чтобы не пугать население громким звуком.

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Полиция не имеет полномочий останавливать водителей чрезмерно громких транспортных средств, похожих по звучанию к иранским беспилотникам "Шахед". OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

В правительстве отмечают, что когда транспортные средства создают слишком много шума, то этот вопрос должен быть обсужден депутатами и урегулирован соответствующими нормативными актами.

Соответствующий законопроект поможет решить эту проблему. Сроки его разработки и внедрения еще не определены.

Также правительство рассматривает законопроект о признании иностранных сертификатов соответствия, за исключением российских и белорусских. Цель этого документа – упростить процесс оформления импортных автомобилей на основании документов для регистрации и права собственности.

Данное регулирование снизит общую стоимость импорта подержанных автомобилей, которая по оценкам экспертов составляет от 100 до 200 долларов США. Но автомобили без надлежащих документов все равно должны пройти сертификацию.

Стоит отметить, что в Киеве ввели запрет на транспортные средства без глушителей, и реализацию и запуск фейерверков еще год назад. Такое введение действует во время военного положения и еще 30 дней после его прекращения или отмены на территории столицы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине наказывают за вождение без удостоверения, размер штрафа и другие запреты.

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