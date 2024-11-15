Водитель показал, как выглядят пешеходы без светоотражающих элементов вечером, и вызвал дискуссию. Видео

В темное время суток пешеходы нередко передвигаются по обочине или проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Это создает серьезную опасность, ведь даже внимательный водитель может не заметить человека, что может привести к аварии.

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В соцсети Х один из пользователей опубликовал наглядно демонстрирующее видео, насколько пешеходы без светоотражающих элементов становятся незаметными вечером. Он отметил, что при плохом освещении пешеходов в темной одежде, даже на переходе, практически невозможно увидеть.

По словам автора видео, светоотражающие полоски или аксессуары доступны по цене, но их использование существенно повышает безопасность и может спасти жизнь.

Как водитель с большим стажем говорю всем, кто сейчас вечером ходит по улицам. На дороге вас плохо видно, если нет освещения. Да, на пешеходном переходе вас просто не видно!

Светоотражающие полоски на одежду стоят копейки, но могут спасти вам жизнь", – подчеркнул пользователь под ником @Did_Mitya, опубликовавший видео.

Под сообщением водителя разгорелась активная дискуссия. Многие комментаторы поддержали автора, отметив, что часто пешеходы сами становятся причиной дорожно-транспортных происшествий из-за игнорирования элементарных правил поведения на дороге.

В то же время, часть пользователей высказала мнение, что такие заявления являются попыткой водителей, нарушающих скоростной режим, переложить ответственность на пешеходов.

""Я тоже не первый год за рулем и говорю что это бред. В ближнем свете фар все прекрасно видно минимум в 20 метрах"; "Это правда. У меня на глазах сбили девочку на переходе почти в центре Львова. Я всегда держу в руке включенный фонарик при переходе улицы"; "Очередная попытка водителей снять с себя вину"; "Так в Никополе это – ужас, уже второй год нет освещения улиц. Пешеходов не видно", "Кстати да, надо сходить купить те полоски, но думаю меня и без них неплохо видно: ярко желтые кроссы и красная куртка"; "Детям светоотражающие элементы должна выдавать школа и садик. Должны провести урок по дорожному движению и издать эти брелки. За границей это норма. Нужно и наших деток научить заботиться о своей безопасности"; "Для понимания: водители с большим стажем должны в зоне пешеходного перехода своевременно тормозить и вообще ехать медленно"; "А еще, как водитель со стажем, я перед пешеходным переходом не "еду" 80 км/ч, а снижаю скорость с 50 до 40 км/ч, чтобы убедиться, что никого не собью"", – пишут пользователи.

Отметим, что в Украине правила дорожного движения (ПДД) обязывают пешеходов в темное время суток и при недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы на одежде или носить их в виде лент, жилетов и т.д. Это предусмотрено пунктом 4.4 ПДД.

За отсутствие светоотражающих элементов пешехода могут оштрафовать в соответствии со статьей 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП): штраф составляет 51 гривну. Это правило направлено на повышение безопасности пешеходов, особенно в условиях плохой видимости, когда риск ДТП значительно возрастает.

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