Вода с лимоном и мокрая одежда: врач сказал, как спастись от жары в Украине

Чтобы легче переносить летнюю жару, можно воспользоваться несколькими проверенными приемами. В частности, носить светлую одежду, пить воду с лимоном и опускать руки в холодную воду.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал семейный врач Юрий Зинчук. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, не следует выходить на улицу с 11 до 19 часов. "Потому что душно, жарко, человеку может быть плохо. Сердце может прихватить и давление подскочить", – предупредил медик.

Он добавил, что в жару особое внимание следует уделять детям. "Дети могут получить не только солнечный, но и тепловой удар, даже если они находятся в тени", – рассказал врач.

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Медик также посоветовал периодически, раз в неделю, мыть с мылом фильтры в кондиционере, поскольку на них накапливаются болезнетворные микробы.

Он назвал ряд способов для охлаждения во время летней жары.

По возможности не находиться в душных помещениях

Если нет кондиционера, поставить вентилятор у окна, "он создаст циркуляцию воздуха"

Пить больше жидкости, поскольку "при высокой температуре усиливается потоотделение и человек теряет много влаги"

Пить воду с добавлением лимонного сока – "она утоляет жажду и насыщает организм"

Носить влажную одежду – "если вам приходится работать на улице, то следует намочить одежду, чтобы она испарялась и таким образом убирала тепло"

Опускать руки в холодную воду

Если вы выходите на улицу, надевайте светлую одежду, поскольку "темная притягивает солнечные лучи, а светлая отталкивает"

Принимать теплый душ выше +20 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что в ближайшие выходные в Украине возможна жара до +39 градусов.