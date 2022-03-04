Во время боев в Украине был ликвидирован российский генерал: что о нем известно. Фото

В ходе ожесточенных боев в Украине был убит высокопоставленный российский генерал Андрей Суховецкий, что стало серьезным ударом по российскому вторжению. По предварительным данным генерал-майора ликвидировал украинский снайпер.

Высокопоставленный оккупант был заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России. Об этом сообщает издание Daily Mail (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Его смерть еще не была официально подтверждена Минобороны России, но о ней сообщил в социальных сетях его коллега Сергей Чипилев. Также о ликвидации генерал-майора сообщили несколько новостных агентств.

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Военный источник подтвердил, что Суховецкий был убит снайпером, и предположил, что похороны генерал-майора, самого высокопоставленного российского оккупанта, погибшего на данный момент в ходе войны, пройдут в России в субботу.

После нескольких дней отрицания Кремль признал, что 498 его военнослужащих были убиты и 1600 ранены в ходе "специальной военной операции" в Украине, но реальная цифра в разы выше.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты понесли потери на всех направлениях. В то же время зафиксировано, что противник начал сбрасывать кассетные бомбы на черноморском побережье.

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