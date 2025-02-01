Во Львовской области птичий грипп убил десятки лебедей: объявлен карантин

Во Львовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа, вследствие которого погибли уже десятки лебедей. Массовый мор птиц наблюдается в поймах Западного Буга между селами Волсвин, Бендюга и городом Шептицкий.

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В связи со вспышкой птичьего гриппа в некоторых населенных пунктах ввели карантинные ограничения. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

У погибших птиц отобрали биоматериал для исследования. У одной из них обнаружили РНК-содержащий вирус гриппа. В связи с этим государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Шептицкой районной администрации решила ввести карантин на прибрежной территории пойм реки Западный Буг.

Угрожающую зону определили в радиусе 3 километров, в которую входят населенные пункты Бендюги и Волсвин. По предварительным данным, карантинные ограничения продлятся около трех недель.

Местных жителей предупредили, что в течение этого периода специалисты будут проводить надзор за птицей как на фермах, так и в личных хозяйствах в зоне наблюдения радиусом не менее 10 километров. В частности, будут проводить подворные обходы для выявления погибшей птицы и проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике птичьего гриппа.

Напомним, в штате Луизиана (США) зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания. По предварительным данным, пациент заразился вирусом H5N1 после контакта со стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами.

Ранее сообщалось, что в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Вспышка вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

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