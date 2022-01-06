Во Львовской области археологи обнаружили уникальные артефакты времен Римской империи. Фото

В Червоноградском районе Львовской области, вблизи с. Каров, археологи обнаружили артефакты времен Римской империи. Среди найденного, в частности, есть человеческие останки и фрагменты двух стеклянных кубков с голубыми и желтыми разводами.

Как рассказали на странице департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА в Facebook, раскопки проводили ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Винник и Львовского национального университета имени Ивана Франко. По словам экспертов, ценные предметы, найденные в могиле, свидетельствуют о том, что это было захоронение богатого человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Помимо человеческих костей, в погребении специалисты нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым ранее в Украине не было обнаружено. А также были найдены обломки трехслойного гребня, бронзовая застежка, части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями, и половинка жетона, который, очевидно, использовался для римских настольных игр", – рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской обладминистрации Елена Василько.

В департаменте архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации сообщили, что ученые датируют находку началом III века нашей эры и относят к вельбарской культуре – культура железного века в северной Польше, юго-западной Беларуси и северо-западной Украины. Она возникла в 20-х годах II века н. э., эволюционируя из оксовской культуры. Просуществовала до V в. Ее связывают с черняховской культурой, которая сменилась пражской культурой, которую часто соотносят с готами.

Деревня Каров, в районе которой были сделаны открытия, значится среди наиболее важных мест для археологических раскопок Европы. По мнению ученых, могильник в Карове и найденные в его окрестностях предметы, свидетельствуют, что на этих территориях некогда проживали люди, о существовании которых до сих пор мало что неизвестно. Участники экспедиции предположили, что это была группа людей из Среднего Дуная, которые поселились на территории современной Украины в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно из-за так называемых Маркоманских войн 166−180 годов.

Исследование близ Карова началось в 2017 году, после того, как на данном месте были найдены древний меч и ряд металлических изделий. Предметы были переданы в историко-краеведческий музей города Винники.

Племена готов, как считают историки, сформировались в районе Скандинавии у берегов Балтийского моря, затем они расширили свой ареал, продвинувшись на юг, восток. В том числе готские племена жили на территории современной Украины. Двигаясь на юг и юго-восток, к середине III века нашей эры они переправились через Днепр и появились в северном Причерноморье и на северном побережье Азовского моря. Готы разбили войска сарматов, опустошили балканские провинции Римской империи, разорили ряд греческих и малоазиатских городов.

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