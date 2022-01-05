Археологи обнаружили мастерскую, которой более тысячи лет, и рассказали об уникальных находках. Фото

В английском графстве Саффолк археологи нашли мастерскую VII века, которая, как предположили эксперты, принадлежала ремесленникам, создававшим сокровища близлежащего курганного некрополя Саттон-Ху. Вероятно, именно эти мастера создали: церемониальный шлем, щит и меч, шестиструнную лиру, пряжку и скипетр, которые принадлежали английскому королю Редвальду.

Как рассказал Mail Online, Саттон-Ху – это курганный некрополь в английском графстве Саффолк, который был обнаружен в конце 1930-х и где были сделаны значительные археологические находки в истории Великобритании. Среди них был и погребальный корабль, датируемый рубежом VI и VII веков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ученые предположили, что осколки расплавленного металла и шлак, обнаруженные на площадке в Рендлшеме, указывают на то, что мастера, некогда проживавшие на его территории, занимались кузнечным делом и производили изделия из медного сплава. Их работой вероятно стал и богато украшенный шлем, который, как полагают, обеспечивал защиту в бою, а также использовался в качестве короны английского короля Редвальда.

Видео дня

"Эти предметы могли принадлежать королю Восточной Англии Редвальду, который, как многие считают, был правителем, похороненным на корабле в 7 веке нашей эры в Саттон-Ху.

"Вероятно, те, кто создал все изделия, найденные в Саттон-Ху, жили в Рендлшеме", – пришли к выводу ученые.

Другие артефакты, найденные в Рендлшеме, включают веретено и ткацкие станки, используемые при прядении и ткачестве, а также элементы одежды, такие как брошь и пряжку из медного сплава. Здесь также были керамические сосуды для приготовления пищи и хранения, а также кости забитого крупного рогатого скота, овец и свиней.

Остатки того, что могло быть дворцом короля Редвальда и других англосаксонских правителей, были обнаружены поблизости Рендлшема во время раскопок в период с 2008 по 2014 год.

Издание уточнило, что раскопки на данном месте будут продолжаться несколько лет. И в 2021 году прошла их первая фаза.. Их значительная часть была проведена 150 добровольцами – среди них ученики начальной школы под руководством археологической службы совета Саффолка и Cotswold Archeology Ltd.

"Наши раскопки дали нам представление о жизни людей. люди, чьи земледелие и ремесленные навыки поддерживали первых правителей Восточно-Английского королевства ", – отметили участники экспедиции.

Как сообщал OBOZREVATEL археологи обнаружили самые старые статуэтки Будды, когда-либо найденные в Китае.