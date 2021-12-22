Во Львове женщина родила 16-го ребенка: появились подробности о семье. Фото

В городе Львов женщина родила 16-го ребенка. Теперь мать-героиня воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

Об этом родильное отделение Львовской 3-й городской больницы сообщило на своей странице в Facebook. В медучреждении отметили, что женщина является рекордсменкой и могла бы запросто попасть в Книгу рекордов Гиннесса (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Последние роды прошли 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. В роддоме подчеркнули, что женщина рожает в их учреждении уже 12-й раз.

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"Эта Женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние 12 состоялись в нашем родильном отделении", – говорится в сообщении роддома.

Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года. В свою очередь другие роженицы в комментариях к посту лестно отзываются о многодетной женщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области многодетной семье, которая лишилась дома во время пожара, собрали средства на новое жилье. Деньги для семьи из 14 детей и 9 взрослых удалось насобирать благодаря неравнодушным людям и местным предпринимателям.