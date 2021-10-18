Во Львове ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 18 октября
С понедельника, 18 октября, во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за всплеска коронавируса. Согласно им, учеников школ отправили на каникулы, а чтобы могли работать учреждения торговли и развлечений – персонал и посетители должны вакцинироваться.
Часть правил будет действовать до начала ноября, а остальные – до стабилизации ситуации с заболеваемостью. Решение об усилении карантина приняли еще десять дней назад, подробнее об ограничениях читайте в материале OBOZREVATEL.Образование
Во всех общеобразовательных учреждениях города объявили каникулы на две недели – до 1 ноября. Также на такой отдых отправили учреждения внешкольного образования и досуга.
На каникулах в начале следующего месяца будут находиться львовские музыкальные школы. Тогда как народные дома, секции и кружки не работают вообще.
Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торгово-развлекательные центы, парикмахерские и салоны красоты могут работать только при условии, что сотрудники вакцинированы против COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест.
В то же время количество посетителей для этих учреждений ограничено – не более 50% заполнения залов и торговых площадей.Заведения общественного питания
Кафе и рестораны могут работать до 23:00 и при условии 100% вакцинации работников. Альтернативой наличия прививок может быть отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа). Заполненность заведений должна составлять не более 50%, а за одним столиком может находиться максимум четыре человека.
В то же время ограничения по работе заведений общественного питания во Львове могут усилить еще больше. В частности, если ситуация с COVID-19 не стабилизируется, то с 1 ноября кафе и рестораны в городе смогут посещать только вакцинированные или лица с имеющимся негативным ПЦР-тестом.Культура
Массовые мероприятия во Львове разрешено проводить при условии, что их организаторы и участники имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Такое же правило касается работы кинотеатров, музеев, театров. Но с дополнительным условием – посетителей должно быть не более 50% от общего количества мест.
Библиотеки в городе, согласно новым нормам карантина, могут работать только на выдачу книг.Спортзалы и гостиницы
Чтобы во Львове работали заведения для занятий спортом, все сотрудники должны быть вакцинированы. От посетителей также требуется наличие прививок или отрицательного ПЦР-теста. Заполненность залов – не более 50%.
Львовским гостиницам и хостелам работать можно при условии 100% иммунизации персонала или при наличии у него ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус.
Отметим: Львов и Львовская область пока не находятся в "красной" зоне карантина, которая предусматривает такие ограничения. Сейчас "красными" в Украине являются пять областей – Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый ранее рассказал, что заболеваемость коронавирусом у них приобрела угрожающие темпы. Карантинные правила, которые вводят в городе, он назвал соответствующими европейским.