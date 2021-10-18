Во Львове ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 18 октября

С понедельника, 18 октября, во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за всплеска коронавируса. Согласно им, учеников школ отправили на каникулы, а чтобы могли работать учреждения торговли и развлечений – персонал и посетители должны вакцинироваться.

Часть правил будет действовать до начала ноября, а остальные – до стабилизации ситуации с заболеваемостью. Решение об усилении карантина приняли еще десять дней назад, подробнее об ограничениях читайте в материале OBOZREVATEL.

Во всех общеобразовательных учреждениях города объявили каникулы на две недели – до 1 ноября. Также на такой отдых отправили учреждения внешкольного образования и досуга.

На каникулах в начале следующего месяца будут находиться львовские музыкальные школы. Тогда как народные дома, секции и кружки не работают вообще.

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Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торгово-развлекательные центы, парикмахерские и салоны красоты могут работать только при условии, что сотрудники вакцинированы против COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест.

В то же время количество посетителей для этих учреждений ограничено – не более 50% заполнения залов и торговых площадей.

Кафе и рестораны могут работать до 23:00 и при условии 100% вакцинации работников. Альтернативой наличия прививок может быть отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа). Заполненность заведений должна составлять не более 50%, а за одним столиком может находиться максимум четыре человека.

В то же время ограничения по работе заведений общественного питания во Львове могут усилить еще больше. В частности, если ситуация с COVID-19 не стабилизируется, то с 1 ноября кафе и рестораны в городе смогут посещать только вакцинированные или лица с имеющимся негативным ПЦР-тестом.

Массовые мероприятия во Львове разрешено проводить при условии, что их организаторы и участники имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Такое же правило касается работы кинотеатров, музеев, театров. Но с дополнительным условием – посетителей должно быть не более 50% от общего количества мест.

Библиотеки в городе, согласно новым нормам карантина, могут работать только на выдачу книг.

Чтобы во Львове работали заведения для занятий спортом, все сотрудники должны быть вакцинированы. От посетителей также требуется наличие прививок или отрицательного ПЦР-теста. Заполненность залов – не более 50%.

Львовским гостиницам и хостелам работать можно при условии 100% иммунизации персонала или при наличии у него ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус.

Отметим: Львов и Львовская область пока не находятся в "красной" зоне карантина, которая предусматривает такие ограничения. Сейчас "красными" в Украине являются пять областей – Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый ранее рассказал, что заболеваемость коронавирусом у них приобрела угрожающие темпы. Карантинные правила, которые вводят в городе, он назвал соответствующими европейским.