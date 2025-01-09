Во Львове судили студентку, избившую парня букетом роз и палкой: как наказали

Галицкий районный суд Львова наказал студентку, которая избила своего парня. Для нанесения телесных повреждений девушка использовала букет роз и металлическую палку.

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В итоге ей назначили 100 часов общественных работ. Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

Согласно материалам, между потерпевшим и обвиняемой возник словесный конфликт, который перерос в драку. Для нанесения телесных повреждений девушка применила букет роз и металлическую палку. Фигурантка дела наносила удары цветами по голове, рукам и спине своего парня.

В итоге потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде двух ссадин и синяка в затылочном участке, ссадины в скуловом участке, в левом заушном участке на уровне угла нижней челюсти, а также царапины на кисти и предплечье.

Обвиняемая не отрицала факта избиения и искренне раскаялась в своем проступке. Примечательно, что девушка в суд не явилась лично, но подала заявление, в котором признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд учел, что обвиняемая является студенткой и лицом молодого возраста, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Учитывая все эти обстоятельства, судья назначил девушке 100 часов общественных работ.

Напомним, в Полтаве возле ресторана компания из четырех мужчин начала приставать к девушке, а ее парня, когда он заступился за девушку, избили. Среди нападающих оказались известный в городе предприниматель, владелец "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

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