Во Львове студент получил срок за осквернение памятника Бандере
Суд вынес приговор жителю Хмельницкой области, который поиздевался над памятника Степану Бандере во Львове. Злоумышленник является студентом львовского вуза и был одним из исполнителей акта вандализма.
Приговор вынесен по материалам Службы безопасности Украины. Об этом сообщает управление СБУ на своей странице в Facebook. За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины, обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Как установило следствие, двое львовских студентов, оба из Хмельницкой области, ради материальной выгоды осквернили монумент украинскому деятелю, облив его красной краской. Акт вандализма они совершили 5 февраля этого года.
"Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены вещественные доказательства совершения преступления. Фигурантам было объявлено о подозрении", – сообщили в СБУ.
Приговор вынесен только одному фигуранту дела. Материалы по второму исполнителю и по другим фигурантам производства находятся в суде.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL,
В ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове облили красной краской памятник проводнику ОУН Степану Бандере.
Через пару дней правоохранители нашли злоумышленников, которые осквернили памятник Бандере во Львове. Ими оказались двое студентов 19 и 24 лет.