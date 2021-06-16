Во Львове студент получил срок за осквернение памятника Бандере

Суд вынес приговор жителю Хмельницкой области, который поиздевался над памятника Степану Бандере во Львове. Злоумышленник является студентом львовского вуза и был одним из исполнителей акта вандализма.

Приговор вынесен по материалам Службы безопасности Украины. Об этом сообщает управление СБУ на своей странице в Facebook. За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины, обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Как установило следствие, двое львовских студентов, оба из Хмельницкой области, ради материальной выгоды осквернили монумент украинскому деятелю, облив его красной краской. Акт вандализма они совершили 5 февраля этого года.

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"Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены вещественные доказательства совершения преступления. Фигурантам было объявлено о подозрении", – сообщили в СБУ.

Приговор вынесен только одному фигуранту дела. Материалы по второму исполнителю и по другим фигурантам производства находятся в суде.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL,