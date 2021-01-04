Львовские медики спасли беременную 6-м ребенком женщину с 'убитыми' на 90% легкими. Эксклюзив

Во Львове врачи больницы скорой медицинской помощи спасли от осложнений после коронавируса беременную шестым ребенком женщину, жену священника. Она находилась в критическом состоянии с пораженными на 90% легкими. Однако врачи совершили настоящее чудо: новорожденная девочка будет жить, хоть и находилась в тяжелом состоянии. Мама тоже вновь может самостоятельно дышать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

37-летняя Катерина Терлецкая из Львовской области, супруга священника и преподавателя католического университета Львова Петра Терлецкого, заболела коронавирусом еще 14 ноября. Женщина ждала ребенка, шестого в их семье.

Примерно неделю мама лечилась дома под присмотром семейного врача. Но когда ее состояние стало ухудшаться, а ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным, Катерину госпитализировали в роддом №1.

Ее муж 6 декабря сообщил, что у Катерины поражены 90% легких, а также попросил молиться за здоровье и спасение жены и ребенка. Сотни знакомых и незнакомых людей писали в сети, что молятся за них.

Однако ситуация ухудшалась не просто с каждым днем, а с каждой минутой. У женщины были тотально поражены легкие, развился тяжелый респираторный дистресс, тромбоэмболия. Все свидетельствовало о том, что в организме нарастает кислородная недостаточность, которая вредит как матери, так и ребенку.

Тогда врачи приняли решение проводить кесарево сечение. Катерину перевезли во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Шансы на спасение оценивались 90 на 10, не в пользу мамы и ребенка.

"Когда шли на операцию, то оценивали шансы даже не 50 на 50, а 90 на 10. Но мы должны были спасти хоть кого-то из них. Катерине проводили операцию практически на критических показателях, у нее была тотальная гипоксия, все делалось реанимационными мероприятиями. Девочка родилась весом всего 1230 граммов на 29-й неделе беременности. По шкале Апгар, у ребенка были самые низкие показатели. Но квалифицированная бригада врачей-реаниматологов фактически реанимировала ребенка, ее сразу интубировали и перевели на искусственную вентиляцию легких. У девочки тоже диагностировали коронавирус, ее легкие были серьезно поражены", – вспоминает те дни заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Врач говорит, что медики с Божьей помощью сумели спасти и мать, и ребенка. "Тут действительно есть какое-то чудо. Шансов было совсем мало. Но мы понимали, что дома ее ждут еще пятеро детей и муж-священник. К тому же надо было разделить маму и ребенка, потому что беременность отнимала очень много сил у нее, а порознь лечить их проще", – говорит Матолинец.

Уже через неделю после кесарево Катерина написала записку своему мужу: "Я вас люблю, все будет хорошо".

Новорожденная Даша находилась в стабильно тяжелом состоянии, но врачи уже дают ей шансы на жизнь. Да и мама идет на поправку. 19 декабря, в День святого Николая, Катерину впервые отключили от искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина уже самостоятельно дышит и перестала зависеть от кислорода. Вскоре она сможет вернуться домой. Конечно, ей потребуется длительная реабилитация, дома она будет под наблюдением врачей.

Наталья Матолинец говорит, что за год пандемии COVID-19 это пятая беременная женщина, которая в таком тяжелом состоянии попала к ним в больницу. "К нам доставляют их уже из родильных домов в тяжелом состоянии. К сожалению, до этого был один летальный случай. Тогда тромб перекрыл легочную артерию, и мы уже ничего не могли сделать.

Но случай с Катериной – самый сложный. Победить болезнь помог нам накопленный опыт. Мы уже знали, что лучше сделать, а чего делать не стоит. К тому же мы смогли использовать в лечении новейшее оборудование, которое появилось у нас совсем недавно. Это аппарат, который определяет насыщение кислородом мозговых тканей – церебральная и артериальная оксиметрия. По этим показателям мы уже могли контролировать и регулировать искусственную вентиляцию легких. Также был использован современный аппарат искусственной вентиляции интеллектуального уровня. Он сам корректирует вентиляцию, чтобы не навредить пораженным легким. И нам удалось практически невозможное. За три недели вытащить пациента с легкими, в которых уже не было живого места", – говорит Матолинец.

Отец Петр Терлецкий только раз мог взглянуть на свою новорожденную дочь, когда ее крестили. Сейчас он и пятеро детей с нетерпением ждут встречи с маленькой Дашей. А врачи делают фото малышки и присылают им, успокаивая, что все под контролем.