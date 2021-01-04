Львівські медики врятували вагітну 6-ю дитиною жінку з 'убитими' на 90% легенями. Ексклюзив

У Львові лікарі лікарні швидкої медичної допомоги врятували від ускладнень після коронавірусу вагітну шостою дитиною жінку, дружину священника. Вона перебувала в критичному стані з ураженими на 90% легенями. Однак лікарі зробили справжнє диво: новонароджена дівчинка житиме, хоч і була в тяжкому стані. Мама теж знову може самостійно дихати.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

37-річна Катерина Терлецька з Львівської області, дружина священника й викладача католицького університету Львова Петра Терлецького, захворіла на коронавірус ще 14 листопада. Жінка чекала дитину, шосту в їхній родині.

Приблизно тиждень мама лікувалася вдома під наглядом сімейного лікаря. Але коли її стан почав погіршуватися, а ПЛР-тест на COVID-19 виявився позитивним, Катерину госпіталізували в пологовий будинок №1.

Її чоловік 6 грудня повідомив, що в Катерини вражені 90% легень, а також попросив молитися за здоров'я і порятунок дружини й дитини. Сотні знайомих і незнайомих людей писали в мережі, що моляться за них.

Однак ситуація погіршувалася не просто щодня, а щохвилини. У жінки були тотально вражені легені, розвинувся важкий респіраторний дистрес, тромбоемболія. Усе говорило про те, що в організмі наростає киснева недостатність, яка шкодить як матері, так і дитині.

Тоді лікарі ухвалили рішення проводити кесарів розтин. Катерину перевезли до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Шанси на порятунок оцінювалися 90 на 10, не на користь мами й дитини.

"Коли йшли на операцію, то оцінювали шанси навіть не 50 на 50, а 90 на 10. Але ми мали врятувати хоч когось із них. Їй проводили операцію майже за критичних показників, у неї була тотальна гіпоксія, усе робилося реанімаційними заходами. Дівчинка народилася вагою всього 1230 грамів на 29-му тижні вагітності. За шкалою Апгар, у неї були найнижчі показники. Але кваліфікована бригада лікарів-реаніматологів фактично реанімувала дитину, її відразу інтубували й перевели на штучну вентиляцію легенів. Зокрема, дівчинка мала коронавірус, її легені теж були серйозно вражені", – згадує ті дні завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Лікар каже, що медики з Божою поміччю зуміли врятувати і матір, і дитину. "Тут справді є якесь диво. Шансів було дуже мало. Але ми розуміли, що вдома її чекають ще п'ятеро дітей і чоловік-священник. До того ж треба було розділити маму й дитину, тому що вагітність забирала дуже багато сил у неї, а порізно лікувати їх простіше", – розповідає OBOZREVATEL Матолінець.

А вже через тиждень після кесаревого Катерина написала записку своєму чоловікові: "Я вас люблю, усе буде добре".

Новонароджена Даша перебувала в стабільно важкому стані, але лікарі вже дають їй шанси на життя. А мама почала одужувати. Дев'ятнадцятого грудня, у День святого Миколая, Катерину вперше від'єднали від штучної вентиляції легень. А зараз жінка вже самостійно дихає і не є киснезалежною. Незабаром вона зможе повернутися додому. Звичайно, їй буде потрібна тривала реабілітація і вона перебуватиме вдома під наглядом лікарів.

Наталія Матолінець каже, що за рік пандемії COVID-19 це п'ята вагітна жінка, яка в такому важкому стані потрапила до них у лікарню. "До нас доправляють їх уже з пологових будинків у важкому стані. На жаль, до цього був один летальний випадок. Тоді тромб перекрив легеневу артерію, і ми вже нічого не могли зробити.

Але випадок із цією жінкою найскладніший. Перемогти хворобу допоміг нам накопичений досвід. Ми вже знали, що краще зробити, а чого робити не варто. До того ж ми змогли використовувати в лікуванні новітнє обладнання, яке з'явилося в нас зовсім недавно. Це апарат, який визначає насичення киснем мозкових тканин – церебральна і артеріальна оксиметрія. За цими показниками ми вже могли контролювати й коригувати показники штучної вентиляції легенів. Також було використано сучасний апарат штучної вентиляції інтелектуального рівня. Він сам регулює вентиляцію, щоб не нашкодити й так ураженим легеням. І нам вдалося майже неможливе. За три тижні витягнути пацієнта з легенями, які вже не мали живого місця", – розповідає Матолінець.

Отець Петро Терлецький тільки раз міг поглянути на свою новонароджену дочку, коли її хрестили. Зараз він і всі п'ятеро їхніх дітей із нетерпінням чекають зустрічі з маленькою Дашенькою. А лікарі роблять фото малятка й надсилають їм, заспокоюючи, що все під контролем.