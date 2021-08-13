Во Львове простились с украинским военным, умершим на Донбассе. Фото и видео

На Львовщине 13 августа провели в последний путь погибшего защитника Украины Александра Ороса. Воин 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. Короля Данила умер 11 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Церемония прощания прошла во львовском Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщило Depo.Львов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим: о смерти воина накануне сообщили в Новояворовском городском совете, не уточнив причин летального исхода. Но подчеркивалось, что эта потеря на фронте была небоевой.

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В пресс-службе 24-й ОМБр имени Короля Даниила в день прощания с воином уточнили: предварительно, у 51-летнего военнослужащего не выдержало сердце, оборвался тромб.

После прощания в Гарнизонном храме Львова, панихида за упокой Александра Ороса прошла также в храме святых апостолов Петра и Павла в родном для него Новояворовске. Там на городском кладбище и похоронили защитника Украины.

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