Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

13 августа 2024 года во Львове прошел масштабный форум "Партнерство образования, бизнеса и власти ради восстановления и развития Украины: миссия (не)выполнима?".

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К мероприятию присоединились более 300 участников, среди которых представители правительства Украины, посольства Швейцарии в Украине, народные депутаты Украины, заместители председателей областных государственных администраций (ОВА), представители громад, а также учреждений профессионального и общего среднего образования. Кроме того, в дискуссиях форума приняли участие представители крупного украинского бизнеса, а также менеджеры международных организаций, вовлеченных в поддержку реформы профессионального образования.

Форум организован Швейцарско-украинским проектом DECIDE при поддержке и в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.

Ключевой вопрос форума – как реформа старшей профильной школы связана с изменениями, которые сейчас происходят в системе профессионального образования. Предполагается, что с 2027-го в Украине заработает трехлетнее профильное среднее образование (10-12-е классы) по академическому или профессиональному направлению. Для того чтобы подростки выбирали направление дальнейшего обучения, опираясь на собственные интересы, профессиональные предпочтения и карьерные перспективы, в системе образования должна качественно работать профориентация.

На форуме было представлено новое направление "DECIDE: ПРОФТЕХ", в рамках которого Проект DECIDE предоставит экспертную и техническую поддержку в пилотировании моделей сотрудничества ОВА, территориальных громад, школ, профтехов и бизнеса для создания системы карьерного сопровождения учащихся в выборе будущей профессии с фокусом на профессиональное направление. В то же время в рамках направления запланирован ряд других задач, которые будут способствовать модернизации системы профессионального образования.

"Для того чтобы молодежь заинтересовалась профессиональным образованием, заведения должны не только постоянно обновлять содержание, но и быть внешне привлекательными. Правительство Украины консолидирует ресурсы международных партнеров, а также инвестирует государственные деньги в развитие инфраструктуры. В этом году из государственного бюджета было выделено 549 млн грн на создание учебно-практических центров. Проект DECIDE – один из партнеров по реформе профтеха – будет работать над созданием 10 профориентационных хабов на базе выбранных профтехов по определенным профессиональным направлениям. При этом мы не ограничиваем заведения в привлечении ресурсов бизнеса. Напротив, постоянно подчеркиваем, что партнерство бизнеса и заведений может и должно иметь преимущества для всех сторон", – отметил Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины.

"Любые, даже самые лучшие новации останутся на стадии идеи, если не будут проработаны со стейкхолдерами и зафиксированы в законодательстве. Учитывая, что реформа "Новая украинская школа" приближается к третьему, завершающему этапу, для нас очень важно сосредоточиться на профориентации. Она станет вспомогательной в момент, когда ученики будут выбирать между образованием академического или профессионального направления", – отметила Наталья Пипа, народный депутат Украины.

"С 2019 года Украина стала на путь модернизации системы профессионального образования. Одна из предпосылок такого решения – нехватка квалифицированных рабочих на рынке труда. В Украине только 20% выпускников школ поступают в учреждения профессионального образования, тогда как в Швейцарии этот показатель составляет 65%. Изменить ситуацию можно через налаживание системы карьерного сопровождения учащихся, и в частности профориентации. Швейцария поддерживает правительство Украины в реформировании профессионального образования и развитии современной, инклюзивной системы карьерного сопровождения учащихся. Мы верим в успех этих начинаний и поддерживаем Украину на пути перемен", – отметила Симон Троллер, заместитель руководителя программы сотрудничества посольства Швейцарии в Украине.

"Идея нашего нового направления "DECIDE: ПРОФТЕХ" состоит в том, чтобы наладить партнерство между органами власти, образованием и бизнесом ради создания в Украине системы карьерного сопровождения подростков в выборе ими будущей профессии. Мы уже работаем над пилотированием такой модели сотрудничества в шести областях Украины: Одесской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черниговской, Львовской и Киевской областях. Именно в этих регионах мы вместе с областными военными администрациями отобрали 9 территориальных громад, где находятся 10 профтехов, в которых будут созданы профориентационные хабы. На каждый хаб мы выделяем 3,6 млн гривен грантовых средств.

Более 20 пилотных школ из партнерских громад внедрят курсы по профориентации, разработанные Цюрихским педагогическим университетом. Для партнерских областей мы также подготовим карьерных советников и координаторов по профориентации. Планируется, что громады организуют ряд мероприятий, таких как экскурсии на предприятия, мастер-классы, ярмарки профессий, а области помогут им в налаживании сотрудничества с бизнесом и профтехами. В общем все вместе мы отпилотируем комплексный подход к организации карьерного сопровождения учащихся в выборе будущей профессии с фокусом на профессиональную направленность", – отметила Валентина Полторак, менеджер проекта DECIDE, которая презентовала направление "DECIDE: ПРОФТЕХ".

"Образованию нужен бизнес, потому что он не позволит готовить специалиста некачественно. Он заинтересован в предоставлении для обучения современного оборудования. Поэтому, создавая учебно-практические центры в области, мы консультируемся и привлекаем бизнес к их оснащению. Иногда такие консультации позволяют и самому бизнесу понять, чем сотрудничество с профтехами полезно для него, какие возможности открывает – что можно не вкладываться в отдельный центр для обучения специалистов, а сотрудничать с профтехобразованием. И здесь очень важно лидерство руководителя учебного заведения, которое должно создать условия для сотрудничества с бизнесом", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулебин.

"Город Львов уже давно определил для себя приоритетом развитие профессионального образования. Работа с учреждениями профессионального образования происходит по разным направлениям: кроме обновления материально-технической базы, поддерживаем участие профтехов в международных проектах, работаем над имиджем в обществе, инвестируем в их самопрезентацию среди молодежи – через обновление сайтов и визуальной айдентики заведений. Кроме того, с началом полномасштабного вторжения Львов стал убежищем для сотен наших соотечественников. В этот критический для страны момент заведения профессионального образования стали местом, где внутренне перемещенные лица, потерявшие заработок и решившие сменить профессию, смогли пройти краткосрочное обучение и трудоустроиться по полученной рабочей профессии", – отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам экономического развития Львовского городского совета.

Отдельная панель форума была посвящена успешным кейсам сотрудничества профтехов и бизнеса, в частности по привлечению молодежи к стажировкам на предприятиях.

Чтобы понять видение сотрудничества образования, бизнеса и власти, что препятствует эффективности этого партнерства, участникам также было предложено пройти опрос в ментиметре в начале, во время и в завершение форума.