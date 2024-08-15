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Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

Мария Шевчук
Общество
6 минут
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Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

13 августа 2024 года во Львове прошел масштабный форум "Партнерство образования, бизнеса и власти ради восстановления и развития Украины: миссия (не)выполнима?".

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К мероприятию присоединились более 300 участников, среди которых представители правительства Украины, посольства Швейцарии в Украине, народные депутаты Украины, заместители председателей областных государственных администраций (ОВА), представители громад, а также учреждений профессионального и общего среднего образования. Кроме того, в дискуссиях форума приняли участие представители крупного украинского бизнеса, а также менеджеры международных организаций, вовлеченных в поддержку реформы профессионального образования.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

Форум организован Швейцарско-украинским проектом DECIDE при поддержке и в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.

Ключевой вопрос форума – как реформа старшей профильной школы связана с изменениями, которые сейчас происходят в системе профессионального образования. Предполагается, что с 2027-го в Украине заработает трехлетнее профильное среднее образование (10-12-е классы) по академическому или профессиональному направлению. Для того чтобы подростки выбирали направление дальнейшего обучения, опираясь на собственные интересы, профессиональные предпочтения и карьерные перспективы, в системе образования должна качественно работать профориентация.

На форуме было представлено новое направление "DECIDE: ПРОФТЕХ", в рамках которого Проект DECIDE предоставит экспертную и техническую поддержку в пилотировании моделей сотрудничества ОВА, территориальных громад, школ, профтехов и бизнеса для создания системы карьерного сопровождения учащихся в выборе будущей профессии с фокусом на профессиональное направление. В то же время в рамках направления запланирован ряд других задач, которые будут способствовать модернизации системы профессионального образования.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"Для того чтобы молодежь заинтересовалась профессиональным образованием, заведения должны не только постоянно обновлять содержание, но и быть внешне привлекательными. Правительство Украины консолидирует ресурсы международных партнеров, а также инвестирует государственные деньги в развитие инфраструктуры. В этом году из государственного бюджета было выделено 549 млн грн на создание учебно-практических центров. Проект DECIDE – один из партнеров по реформе профтеха – будет работать над созданием 10 профориентационных хабов на базе выбранных профтехов по определенным профессиональным направлениям. При этом мы не ограничиваем заведения в привлечении ресурсов бизнеса. Напротив, постоянно подчеркиваем, что партнерство бизнеса и заведений может и должно иметь преимущества для всех сторон", – отметил Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"Любые, даже самые лучшие новации останутся на стадии идеи, если не будут проработаны со стейкхолдерами и зафиксированы в законодательстве. Учитывая, что реформа "Новая украинская школа" приближается к третьему, завершающему этапу, для нас очень важно сосредоточиться на профориентации. Она станет вспомогательной в момент, когда ученики будут выбирать между образованием академического или профессионального направления", – отметила Наталья Пипа, народный депутат Украины.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"С 2019 года Украина стала на путь модернизации системы профессионального образования. Одна из предпосылок такого решения – нехватка квалифицированных рабочих на рынке труда. В Украине только 20% выпускников школ поступают в учреждения профессионального образования, тогда как в Швейцарии этот показатель составляет 65%. Изменить ситуацию можно через налаживание системы карьерного сопровождения учащихся, и в частности профориентации. Швейцария поддерживает правительство Украины в реформировании профессионального образования и развитии современной, инклюзивной системы карьерного сопровождения учащихся. Мы верим в успех этих начинаний и поддерживаем Украину на пути перемен", – отметила Симон Троллер, заместитель руководителя программы сотрудничества посольства Швейцарии в Украине.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"Идея нашего нового направления "DECIDE: ПРОФТЕХ" состоит в том, чтобы наладить партнерство между органами власти, образованием и бизнесом ради создания в Украине системы карьерного сопровождения подростков в выборе ими будущей профессии. Мы уже работаем над пилотированием такой модели сотрудничества в шести областях Украины: Одесской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черниговской, Львовской и Киевской областях. Именно в этих регионах мы вместе с областными военными администрациями отобрали 9 территориальных громад, где находятся 10 профтехов, в которых будут созданы профориентационные хабы. На каждый хаб мы выделяем 3,6 млн гривен грантовых средств.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

Более 20 пилотных школ из партнерских громад внедрят курсы по профориентации, разработанные Цюрихским педагогическим университетом. Для партнерских областей мы также подготовим карьерных советников и координаторов по профориентации. Планируется, что громады организуют ряд мероприятий, таких как экскурсии на предприятия, мастер-классы, ярмарки профессий, а области помогут им в налаживании сотрудничества с бизнесом и профтехами. В общем все вместе мы отпилотируем комплексный подход к организации карьерного сопровождения учащихся в выборе будущей профессии с фокусом на профессиональную направленность", – отметила Валентина Полторак, менеджер проекта DECIDE, которая презентовала направление "DECIDE: ПРОФТЕХ".

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"Образованию нужен бизнес, потому что он не позволит готовить специалиста некачественно. Он заинтересован в предоставлении для обучения современного оборудования. Поэтому, создавая учебно-практические центры в области, мы консультируемся и привлекаем бизнес к их оснащению. Иногда такие консультации позволяют и самому бизнесу понять, чем сотрудничество с профтехами полезно для него, какие возможности открывает – что можно не вкладываться в отдельный центр для обучения специалистов, а сотрудничать с профтехобразованием. И здесь очень важно лидерство руководителя учебного заведения, которое должно создать условия для сотрудничества с бизнесом", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулебин.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

"Город Львов уже давно определил для себя приоритетом развитие профессионального образования. Работа с учреждениями профессионального образования происходит по разным направлениям: кроме обновления материально-технической базы, поддерживаем участие профтехов в международных проектах, работаем над имиджем в обществе, инвестируем в их самопрезентацию среди молодежи – через обновление сайтов и визуальной айдентики заведений. Кроме того, с началом полномасштабного вторжения Львов стал убежищем для сотен наших соотечественников. В этот критический для страны момент заведения профессионального образования стали местом, где внутренне перемещенные лица, потерявшие заработок и решившие сменить профессию, смогли пройти краткосрочное обучение и трудоустроиться по полученной рабочей профессии", – отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам экономического развития Львовского городского совета.

Во Львове прошел образовательный форум, на котором обсудили партнерство с бизнесом и властью

Отдельная панель форума была посвящена успешным кейсам сотрудничества профтехов и бизнеса, в частности по привлечению молодежи к стажировкам на предприятиях.

Чтобы понять видение сотрудничества образования, бизнеса и власти, что препятствует эффективности этого партнерства, участникам также было предложено пройти опрос в ментиметре в начале, во время и в завершение форума.