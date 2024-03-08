Во Львове открыли образовательный хаб для подростков и молодежи на базе Urban Camp

Новый хаб, основным направлением которого станет работа с талантливой молодежью и подростками с территорий, наиболее пострадавших от полномасштабной войны, открыли 8 марта во Львове в культурно-социальном центре Urban Camp.

Образовательный хаб разместили на третьем этаже пространства, ныне являющегося центром поддержки и креативного развития для внутренне перемещенных украинцев и львовян, а также временным жильем для семей с детьми, потерявшими дом из-за войны.

Проект реализуют общественные организации Street Culture и Urban Reform вместе с сетью "Твори"! при поддержке городского совета Львова и международных фондов Crown Agents (Великобритания), CORE Response (США).

Для создания пространства, а также на разработку архитектурного проекта и концепцию будущего центра уличных культур привлекли более 11 миллионов гривен: 10 000 000 дали международные партнеры, еще 1 750 000 грн – город.

"Создание подобного пространства для обучения было нашей целью с самого начала. Мы понимаем важность развития украинской молодежи, особенно в такой сложный период, как война. Наша цель – передать свои знания и опыт, чтобы создать новое поколение лидеров, которые будут развивать уличные культуры, а также города и страну в целом", – говорит председатель Street Culture Егор Матюхин.

Образовательную часть пространства разделили на несколько зон: здесь создали образовательные помещения для лекций, воркшопов и мероприятий, жилые комнаты, где смогут одновременно проживать до 30 учащихся образовательных программ Академии Street Culture, офисные помещения для работы команды, а также гардеробные и душевые. Общая площадь – более 780 м².

На базе образовательного хаба Street Culture запустили Академию лидерства – инициативу по воспитанию новых лидеров и восстановление сообщества уличных культур по всей Украине. Обучение будет бесплатным и будет проходить в формате модулей, а после завершения программы выпускники получат сертификат и возможность присоединиться к платформе Street Culture.

"Urban Camp Lviv – уникальный проект не только нашей сети и города, но и всей Украины. Он стал настоящим центром единения украинцев в сложные времена. Соединившись со Street Culture и Urban Reform, мы запланировали создание полноценного молодежного центра уличных культур во Львове. Создание образовательного хаба – это один из важных шагов в развитии кемпа и реновации бывшего дома культуры, момент нового дыхания для Железнодорожного района города", – говорит Олег Малец, руководитель сети "Твори"!

Также команда начала Street Culture кемпы – недельные бесплатные лагеря для молодежи с прифронтовых территорий и внутренне перемещенных подростков от 12 до 16 лет. Под руководством опытных менторов, психологов, атлетов дети будут заниматься брейкингом, паркуром, скейтбордингом, граффити, хип-хопом, стритболом, стритфутболом и другими активностями. Цель – помочь молодежи снять стресс, связанный с войной, и поддержать их в развитии как физически, так и ментально.

Кроме того, на открытии образовательного хаба представили концепцию будущего развития Urban Camp Lviv и подробный макет реновации здания. По плану, он должен стать полноценным молодежным центром уличных культур во Львове, где будут заниматься развитием подростков и молодежи со всего региона.

"Образовательный хаб – только один из этапов развития Urban Camp во Львове как полноценный молодежный центр. В планах – создать место силы и интересных проектов, которые будут привлекать подростков и молодежь к совместным инициативам, соревнованиям, батлам и мероприятиям. В будущем мы хотим, чтобы эта трансформация стала примером для других инфраструктурных проектов в стране", – отмечает Александра Нарыжна, соучредитель общественной организации Urban Reform.

Urban Camp Lviv был открыт во Львове в 2022 году как центр для внутренне перемещенных украинцев. В 2023-м центр переехал в запущенный дом культуры: команды Street Culture, Urban Reform и сети "Твори"! обустроили в здании жилые помещения, а также просторы для занятий с детьми.