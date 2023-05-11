Во Львове на 95-м году жизни умерла связная командиров УПА Екатерина Щерба

Во Львове 10 мая не стало Екатерины Щербы на псевдо "Олеся", которая была связной командиров Украинской повстанческой армии. Женщина скончалась на 95-м году жизни.

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О трагедии сообщил городской глава Андрей Садовый. "Вечная память человеку, всю жизнь посвятившему Украине", – написал мэр Львова в Facebook.

Щерба была связной командиров УПА – в том числе Романа Шухевича, Емельяна Полевого и Дмитрия Карпенко – в течение 1943-1945 годов. Кроме того, в доме своего отца она помогала лечить повстанцев, нуждающихся в медицинской помощи.

После войны женщина посвятила себя работе в школе, преподавала во Львове украинский язык и литературу.

Прощание с украинкой назначено на 12 мая на Лычаковском кладбище, сообщили в горсовете.

Щерба родилась в селе Остров Ивано-Франковской области. Ее отец, Василий Бережанский, сотрудничал с Организацией украинских националистов с 1932 года, имел псевдо "Окунь".

"Нередко думала, что смерть очень близка. Несла в предназначенное место важный документ, спрятала в косах. Дошла до горы Баглаев холм и услышала стрельбу. Присела под кустом. Показалось, что пули прямо на него и летят. Терни кололи все тело. Белый платок сняла. И должна идти дальше. Чтобы не заметили, скатилась в ров и пошла вперед", – вспоминала смелая украинка в интервью журналу "Країна".

Как писал OBOZREVATEL:

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