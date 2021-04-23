Во Львове горел уникальный музей "Тюрьма на Лонцкого". Фото

В четверг, 22 апреля, во Львове случился пожар в музее "Тюрьма на Лонцкого" – бывшей тюрьме КГБ и Гестапо.

Как сообщил в Facebook экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, благодаря действиям пожарных пострадавших нет, однако значительные потери понес уникальный памятник истории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Возгорание произошло в котельной СБУ, которая является прилегающей к зданию музея. Вероятно, это произошло из-за короткого замыкания в электросети. Пожарных вызвал охранник музея, когда заметил густой дым в коридорах в 15:38. За полтора часа ГСЧС задействовала в тушении 9 единиц техники и четыре десятка пожарных", – цитирует Вятрович директора музея Руслана Забилого.

По его словам, огонь начал быстро перекидываться на территорию музея. В частности, занялись перекрытия крыши (балки на чердаке), обуглились окна первого этажа, часть стекол на всех трех этажах выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать двери.

"Часть крыши таки выгорела. Пожарные также работали внутри музея, отсекая огонь. Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание", – добавил директор.

Благодаря работнице музея Лидии Тополевской, которая бросилась спасать наследство и исторические ценности, удалось избежать ряда разрушений. Женщина все время находилась заблокирована на третьем этаже здания, среди дыма и огня, но, благодаря пожарным, не пострадала.

Сейчас комиссия, в состав которой вошли сотрудники музея, специалисты из мэрии и представители Галицкой райадминистрации Львова, начала оценку убытков.

"Самое ценное имущество – архив ОУН и УПА, а также специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, хранящихся в музее, под угрозой затопления. Как и уцелевшие пока фондохранилища и лаборатория музея", – подчеркнул Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что людям, которые приедут во Львов, нужно проводить экскурсию в музей "Тюрьма на Лонцкого".

"Они должны пойти туда, чтобы услышать и увидеть правду о пытках, которым подвергались люди сначала от нацистов, а потом от НКВД", – подчеркивал он.