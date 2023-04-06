Во Львове больше нет московского патриархата, - Садовый

Во Львове официально не осталось действующих храмов УПЦ МП. В четверг, 6 апреля, в городе был снесен "последний форпост московской церкви".

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. "Май" не наступит. Только теплый украинский май", – отметил он.

Садовый уточнил, что самострой на Сыхове уже демонтирован.

Помещение на Пекарской официально перешло в использование Первого медобъединения. В дальнейшем будет там развиваться реабилитация для военных.

В то же время монастырь Православной церкви Украины, который находится на улице Пекарской, продолжит свое служение. В то же время храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозное общество ВТО.

Кроме того, владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение.

"Благодарю всех, кто приобщился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе. За уважение к закону, сдержанность и толерантность. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок", – отметил Садовый.

В начале марта 2023 депутаты Львовского городского совета приняли решение передать религиозной общине ПЦУ земельный участок, на котором расположен этот храм, под строительство кафедрального собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя ЛОР Юрий Холод 5 апреля сообщил, что община Свято-Георгиевского кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП якобы проголосовала за переход в ВЦУ. Однако вокруг перехода разразился скандал, вмешалась полиция.

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