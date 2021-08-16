Внезапно потерял сознание: на Тернопольщине во время футбольного матча умер 29-летний мужчина

В городе Лановцы на Тернопольщине 15 августа во время футбольного матча умер 29-летний защитник Андрей Герасимчук. В перерыве между таймами мужчине стало плохо и он потерял сознание.

Игра проходила между клубами "Обрій-Ланівці" и "Красна Лука", погибший был игроком первой команды. Трагической вестью на Facebook-странице Ассоциации футбола Кременецкого района поделился Сергей Ходанович.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и друзьям покойного. Желаем им сил пережить эту горькую утрату. Пусть Господь примет душу Андрея к своим небесным домам. Сочувствуем, скорбим и помним", – написал он.

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По словам представителя ФК клуба "Обрій-Ланівці" Андрея Засядко, когда Андрей почувствовал себя нехорошо, его решили заменить, а на место вызвали скорую помощь. Однако мужчина потерял сознание до приезда медиков. Те долго проводили реанимационные мероприятия, но спасти футболиста не смогли.

"Наш коллега Андрей играл вместе с нами в футбол больше 10 лет. Последние годы он выходил на поле в качестве защитника. Никогда не имел проблем со здоровьем и всегда хотел играть и любил футбол", – рассказал Засядко в комментарии Zaxid.net.

Он добавил, что сам не присутствовал на матче в воскресенье, который начался примерно в 12:50. В то же время по словам знакомых знает, что плохо Герасимчуку стало сразу после первого тайма.

"Когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что больше не будет выходить на поле, потому что ему нехорошо. Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву", – пояснил представитель ФК.

Он подчеркнул, что бригада скорой прибыла уже через пять минут, ведь находится недалеко от стадиона. Медики отметили, что не могут перевезти мужчину в больницу, пока он не будет подавать признаков жизни.

"Вроде бы удавалось его вернуть, но как только врачи переставали реанимировать, ему становилось хуже. В итоге, наш коллега, друг умер", – подытожил Засядко.

Издание отметило, что тело Андрея Герасимчука забрали на экспертизу в Тернополь, потом должны были привезти в деревню, где он жил. Мужчина родом из Якимовцов, два года назад женился и вместе с женой проживал в соседнем селе Татаринцы. Вечером 16 августа в селе запланировали панихиду по погибшему, а похороны на следующий день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в спортивном зале умер посетитель. Известно, что ему стало плохо на беговой дорожке, скорая прибыла на место через 20 минут и медики лишь констатировали смерть мужчины.