Хороших новостей так мало, что иногда хочется забиться в угол и, как в детстве, закрыть руками глаза. Как-б будто меня нет.

Но вчера произошло событие из тех, что подталкивают все-таки бороться дальше.

Сначала мы получили скрин из чата одного ОСМД, где обсуждалась смерть кислородозависимого пациента от отключения света.

Девочки скинули мне, я пожала плечами – ну а что мы можем сделать? Мы всех предупреждаем о таком риске. Кто-то находит генераторы, кто-то – нет. Но не подключить пациента с сатурацией 80-70 на дому, когда в стационаре нет места, мы тоже не можем – человек задыхается.

Видео дня

Вчера раздался звонок: "Катя, мы хотим помочь. Мы знаем, сколько у вас пациентов в квартирах лежит по городу. И знаем, что без света такие пациенты могут погибнуть. Предлагаем вам каждый вечер скидывать нам адреса – и мы не будем включать эти дома в сетку плановых отключений".

Буквально за час была сделана рабочая группа, налажена система подачи данных и уже с утра более 20 адресов поданных нами (адреса, где лежат пациенты с критически низкими сатурациями, для которых даже 10 минут отключения могут закончится трагедией) исключены из графиков отключения.

Готовим дальше пациентов средней тяжести, и тех, кто выписан из стационаров.

ДТЕК Одеські електромережі, спасибо вам за такую инициативу. Я даже не думала, что это возможно в принципе, и что так быстро все будет организовано!!

Спасибо вам огромное.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.