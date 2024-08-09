Вместе помогаем ВСУ гнать врага с нашей земли: Порошенко встретился с закарпатскими волонтерами и поделился опытом своего фонда

Петр и Марина Порошенко в Ужгороде встретились с волонтерами общественной организации "Движение поддержки закарпатских военных" и волонтерами партнерских инициатив. Порошенко поделился опытом работы своего Фонда по помощи армии.

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Об этом лидер "Евросолидарности" написал на своей странице в Facebook.

"Встретить волонтеров в поездке – это хороший знак. А встретить закарпатских волонтеров – это на большую удачу. Хоть я и шучу, но действительно очень горжусь, что на Юге и Востоке, на запыленных фронтовых дорогах встречаю волонтеров со всех уголков Украины", – отметил он.

"Это еще раз доказывает: вся страна встала против врага. Даже здесь, в Закарпатье, есть свои волонтерские "медведи". Сейчас они помогают раненым, устраивают невероятные меры и делают все, чтобы помочь фронту двигаться в обратную сторону", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Цель у нас общая – усилить оборону, защитить жизнь воина, сохранить Украину", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что на встрече с волонтерами презентовали работу Благотворительного фонда Порошенко с помощью ВСУ.

"Ибо страна у нас одна, и мы едины: от Запада до Востока, от Юга до Севера. Все вместе помогаем Вооруженным Силам гнать сволочь на нашей и на их земле", – отметил пятый президент Украины.

"Искренние разговоры, объятия, улыбки. Такие встречи очень заряжают", – поделился он впечатлениями от встречи.