'Вместе победим': в 'Азове' показали, как уничтожают российских оккупантов в Украине. Видео

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Генеральный штаб ВСУ показал, как ведут ближний бой с российскими оккупантами бойцы отдельного отряда спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов". Где именно сняты эти кадры, не сообщается.

Судя по всему, видео снято на нагрудную камеру одного из командиров "Азова", также участвовавшего в этом бою. Кадры были опубликованы на странице ГШ ВСУ в Facebook.

"Боевая работа подразделений ОЗСП Национальной гвардии Украины "Азов", - подписали видео военные.

В "Азове" зафиксированный на видео фрагмент боя назвали рейдовыми действиями.

В частности, на видео видно, как "азовцы" подбили вражеский танк.

Видео дня

Напомним, накануне, 19 марта, Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам украинских морпехов и полка "Азов" за защиту Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГШ ВСУ показали, как украинская артиллерия уничтожает врага.

Также там рассказали о практически полном уничтожении украинскими воинами сводного отряда 331 гвардейского парашютно-десантного полка: остался в живых всего один военный.

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