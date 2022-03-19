Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам украинских морпехов и отряда "Азов" за защиту Мариуполя

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковнику Владимиру Баранюку и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов", майору Денису Прокопенко. Их бойцы продолжают эффективно защищать Мариуполь от российских оккупантов.

Об этом лидер Украины сообщил в новом обращении к гражданам нашей страны и мировому сообществу. Он поблагодарил бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты, 501-го отдельного батальона морской пехоты, 1-го отдельного батальона морской пехоты, 12-й бригады Национальной гвардии и отдельный отряд специального назначения "Азов".

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", – сказал президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который принимает участие в героической обороне Мариуполя от российских оккупантов, призвал украинскую власть предоставить городу системы противовоздушной обороны. Он также обратился к мировым лидерам и призвал их оказать украинскому государству помощь в борьбе с российской армией.

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