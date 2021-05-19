На початку цього року в інформаційному просторі з’явилася “хвиля” новин про трагічний вплив контенту з Інтернету та соцмереж на дітей. Саме тому освітній проєкт #stop_sexтинг хоче нагадати про ризики в Інтернеті для дітей та порадити, як цього уникнути.

34% дітей і підлітків проводять в Інтернеті від 3 і до 5 годин щодня, 28% - 1-2 години кожного дня, 13% - від 5 до 7 годин, а 10,4% - понад 7 годин щодня, згідно з національним дослідженням в Україні. Один із наслідків надлишкового використання Інтернету - це стирання кордонів між реальністю та онлайн-світом, коли може виникати уявлення, що небезпечні дії є безпечними.

Інтернет та діти

Частіше за все діти спілкуються через месенджери, в онлайн-групах, через аудіо- і відеододатки та онлайн-ігри, де є можливість спілкуватися з іншими учасниками або в чаті, або за допомогою аудіозв’язку.

Соціальні мережі є важливою частиною соціального і творчого життя покоління, що підростає. Діти використовують соціальні мережі для розваги, знайомств і підтримки дружніх відносин, щоб ділитися інтересами, пізнавати інших і розвивати стосунки з сім’єю. Це продовження їхньої особистої взаємодії в реальному житті.

“В Інтернеті є контент, який може негативно впливати на цінності, поведінку, психіку та здоров'я дітей. Разом із тим ми спостерігаємо наслідки постковідного стану та тривалого локдауну. Все це дуже погано впливає на психічний стан дітей. З цих причин разом із #stop_sexтинг ми вирішили розробити новий урок для шкіл, аби уберегти дітей від небезпечного контенту в Інтернеті”, - зазначає Анастасія Дьякова - Радник з питань захищеності людини в Інтернеті при Віце-Прем'єр-міністрі - Міністрі цифрової трансформації України, Засновник освітнього проєкту #stop_sexтинг.

Коли немає альтернативи, діти проводять більше часу в Інтернеті. Адже тут вони можуть отримати те, чого їм не вистачає в певний момент у реальному житті - розваги, спілкування із друзями, навіть навчання. Але надлишковий час за онлайн-іграми або переглядом певного виду онлайн контенту можуть дуже негативно впливати на психіку дитини – вона може проявляти агресивну поведінку та реакції, не контролювати емоції, пробувати вчиняти небезпечні дії та наслідувати прикладу, що становить загрозу її життю та здоров’ю. Також надлишковий час онлайн може викликати конфлікти із рідними.

Саме тому так важливо говорити із дітьми про критичне сприйняття інформації, спостерігати за їх емоційним станом та в разі потреби вчасно звертатися до спеціалістів. Важливо формувати у дітей навички відновлення, а також уміння відстежувати небезпечні дії із боку однолітків та вміти вчасно про це повідомляти дорослим, аби вберегти дитину від небезпек.

Розповсюджені онлайн-ризики для дітей

Наразі виділяють такі ризики в Інтернеті для дітей: шкідливий контент (що-небудь в мережі, що приносить людині страждання чи шкоду, контент, який зображає насильство або нанесення собі шкоди), шантаж, погрози (в онлайн-вимірі належить до кібербулінгу), спілкування з незнайомцями, яке може перерости в сексторшен (налагодження незнайомцями довірливих відносин в Інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантаж ними та вимагання грошей або додаткових матеріалів) або онлайн-грумінг (побудова дорослим довірливих відносин з дитиною з метою сексуального насильства онлайн або в реальному житті).

Як розвивати цифрову стійкість у дітей та підлітків?

Цифрова стійкість розвивається завдяки чотирьом взаємозалежним елементам: розуміння дитиною того, коли вона стикається з цим ризиком, знання того, що робити, щоб звернутися за допомогою, навчання на власному досвіді та отримання відповідної підтримки для відновлення.

Для розвитку цифрової стійкості дітей важливо навчати критичній оцінці всього, що вони бачать, чують або читають в Інтернеті, нагадувати про те, що важливо робити паузи під час перебування в Інтернеті, щоб поміркувати про інформацію, яку вони отримують в мережі. Це дозволить надмірно не захоплюватись і не потрапити в пастку, а так само швидко відновитися від впливу шкідливих матеріалів онлайн. Дитина повинна мати відчуття контролю. З одного боку, дитина має свою автономію в ухваленні рішення, в тому числі і в Інтернеті, але при цьому важливо, щоб вона пам’ятала, що завжди є дорослий, який готовий допомогти.

Як говорити з дитиною, яка потрапила під вплив шкідливого контенту:

Скажіть дитині, що Ви раді, що вона поділилася з вами. Якщо ж це була Ваша ініціатива - то спочатку скажіть, що Ви стурбовані тим, що вона потрапила під вплив шкідливого контенту і хотіли б їй допомогти.

Не звинувачуйте дитину за те, що вона переглянула контент.

Поставтеся до побоювань дитини серйозно, навіть якщо ви не думаєте, що контент настільки поганий.

Переконайте дитину, що відчувати те, що вона відчуває в цій ситуації, - це нормально (наприклад, злякатися, розсердитися, засмутитися).

За необхідності допоможіть дитині повідомити адміністрацію соц. мереж про такий матеріал і заблокувати його.

Урок #stop_sexтинг про попередження впливу шкідливого контенту в Інтернеті та превенції суїцидальних дій

Освітній проєкт щодо безпеки дітей в Інтернеті #stop_sexтинг при підтримці Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, всеукраїнського оператора “Датагруп” випустив новий урок для учнів 6-8 класів #Не_ведись - прояви свою стійкість в Інтернеті. Його метою є формування ключових навичок стійкості щодо шкідливого контенту, емоційного відновлення після взаємодії з ним та превенції суїцидальних дій серед дітей як наслідок споживання контенту в Інтернеті. Матеріали для проведення уроку містять презентацію та посібник, які вчителі та батьки можуть завантажити безкоштовно на сайті та провести урок з дітьми.

"Ми вже другий рік поспіль підтримуємо ініціативи проєкту #stop_sexтинг, а також запуск Урядової лінії з питань безпеки дітей в Інтернеті. Ми впевнені, що новий навчальний посібник допоможе підвищити цифрову грамотність та навички як вчителів, так і учнів. При цьому ми вже зараз бачимо, що в суспільстві сформувався запит на інформацію, яка допомагає впоратися з різними онлайн-ризиками. Наприклад, з початку роботи Урядової консультаційної лінії 1545 (далі вибрати 3) оброблено понад 6000 дзвінків, які стосувалися питань безпеки онлайн та у соціальних мережах, булінгу, секстингу тощо. Ми, як соціально-відповідальний бізнес, і надалі будемо підтримувати освітні проєкти, які допомагають підвищувати рівень обізнаності та захисту у Всесвітній мережі", – підкреслив Михайло Шелемба, СЕО "Датагруп".

Урок доступний за посиланням.

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