Как стало известно, на вчерашней встрече с ветеранами глава Минвета Лапутина озвучила очередное новое место для строительства долгожданного Национального военного мемориального кладбища для украинских героев. И это уже не Быковня, а... село Гатное Фастовского района Киевской области?!

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Кратко об истории вопроса.

Далее текст на языке оригинала.

Більше року тому постало питання гідного пошанування та увічнення загиблих героїв України. Влада підтримала ці ініціативи й запропонувала створити військовий меморіальний цвинтар за зразком Арлінгтонського національного цвинтаря в США. Варіанти вибору місця в столиці України розпочиналися із Співочого поля, Бабиного яру, згодом йшлося про розширення Берковецького кладовища, ще пізніше – Лиса гора. Визначення місця поховання на Лисій горі було погоджено Урядом і КМДА, проте не підтримано громадськістю.

І ось врешті решт було знайдено остаточне компромісне рішення, яке підтримали всі – йдеться про ділянку між селищем Биківня та Київським районом ДВРЗ у межах Биківнянського лісу та ділянки Дарницької лісництва. Ще одним світоглядним аргументом на користь вищезгаданого місця було сусідство із Національним історико-меморіальним заповідником "Биковнянські могили".

Для організаційно-правового вирішення питання про Національний військовий цвинтар Міністерство культури та Міністерство ветеранів разом із КМУ погодило виділення близько 90 га землі державної власності, а КМДА та Київрада ухвалила рішення про передачу 8 га землі із власності міста.

Для остаточного узаконення Національного меморіального військового цвинтаря було підготовлено спеціальний законопроект про розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві, який зареєстрували майже всі депутати "Слуги народу", а підтримали як Закон 320 депутатів із усіх фракцій та депутатських груп на чолі із Стефанчуком і Корнієнком!

8 травня Закон відправили на підпис президенту!

Минуло майже 3 місяці…

Закон досі не підписано…

(знову мовчу про 15-денний припис Конституції для обовʼязкового підписання або ветування Закону президентом)

І тут чуємо, що Міністерство ветеранів пропонує чергове нове місце в Гатному, де спочатку треба по-новому ухвалити всі організаційно-правові рішення, потім вирубати кілька сот гектарів прадавнього лісу і лише потім розпочати будівництво обіцяного владою військового цвинтаря?!

У мене запитання до влади:

– Ви що, вже відкрито ЗНУЩАЄТЕСЯ із родин загиблих військових (йдеться передовсім про киян), які вже більше року чекають, коли можна нарешті похоронити своїх рідних?;

– ХТО запропонував ВІДМОВИТИСЯ виконувати рішення, погоджене Київрадою, Урядом і конституційною більшістю Верховної Ради щодо створення Національного військового меморіального цвинтаря в Биківні?

– ЧОМУ обрано саме таке незручне місце в Гатному, як для створення цвинтаря так і для проведення церемоніальних заходів?…

Складається стійке враження, що до вирішення цієї святої справи увічнення памʼяті загиблих героїв долучилися циніки і мародери, які й тут хочуть поживитися чи то бюджетними грошима чи то землею у своїх приватних інтересах!

П.С. Принагідно згадується слова нашого визначного мислителя Вʼячеслава ЛИПИНСЬКОГО, який у своїй знаменитій праці "Листи до братів-хліборобів" вказував на вічну проблему із світоглядною неукраїнськістю політичної еліти України, яка має надто СЛАБКУ ПАМʼЯТЬ:

– не знає своєї РІДНОЇ ІСТОРІЇ;

– не творить національних ІСТОРИЧНИХ ЛЕГЕНД;

– не шанує СПРАВ, ІМЕН та МОГИЛ своїх ГЕРОЇВ.