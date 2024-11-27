Власти Тернополя сообщили, что будет со светом в городе 27 ноября: все подробности

В Тернополе продолжаются работы по ликвидации последствий ударов войск России по критической инфраструктуре. В ночь на 26 ноября оккупанты повредили объект энергетической инфраструктуры, из-за чего город остались практически без света.

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В среду, 27 ноября, электроэнергию в Тернополе будут включать по графику – 2 часа со светом, 8 часов без света. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Telegram.

"Тернопольоблэнерго" обнародовал графики, согласно которому электроснабжение будет подаваться в определенные часы.

Надал также рассказал, что в городе полностью восстановлено водопоставление, открыты пункты обогрева, котельные работают от сети или генераторов.

В то же время из-за того, что пункты подачи горячей воды тоже получают электроэнергию от облэнерго по графику (2 часа через 8 часов), подача горячей воды временно остановлена.

Детские садики и школы Тернополя в среду будут работать в обычном режиме – часть с электроснабжением, часть на генераторах.

Уличное освещение в городе будет работать в экономном режиме, а троллейбусы могут не выехать из-за нестабильности электроснабжения. Их заменят автобусами.

В Тернополе в ночь на вторник, 26 ноября, во время атаки российских оккупационных войск "Шахедами" был поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В ОВА рассказали, что оккупанты попали в важный энергообъект, от которого зависит электроснабжение всей области.

Ситуация в городе сложная, но не критичная. Все службы работают над устранением последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 27 ноября свет будут отключать для одной очереди потребителей с 8:00 до 19:00 для бытовых потребителей, а также с 7:00 до 20:00 для бизнеса и промышленности.

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