Власти поняли определяющую роль атомной энергетики для будущего Украины, – Золотарев

Третья военная зима должна окончательно убедить представителей власти и особенно народных депутатов в необходимости поддержки развития отечественной атомки. Благодаря стабильной работе всех 9 энергоблоков трех АЭС в домах есть свет и тепло, экономика работает.

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Об этом пишет в своем ФБ политический эксперт Андрей Золотарев, сообщает издание "Українські новини".

Он напомнил, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами Высшей школы экономики в Варшаве отметил, что нашему государству необходимо делать ставку на ядерную отрасль. "Сегодня атомная генерация сохранила жизнь украинцев. Это просто факт. И именно из-за такого большого опыта "атомки", я считаю, что Украине нужно развивать отрасль… Сейчас, когда россияне устраивали нам блекауты, все поняли, что такое энергетика и что такое атомная энергетика" ", – цитирует эксперт слова главы государства.

Здесь нельзя не согласиться.

Помните, как летом при вынужденных отключениях мы считали дни до завершения ремонта блока-тысячника АЭС и подключения его к сети, ждали новостей об этом от руководителя Энергоатома Петра Котина. Ведь ни одно другое поколение не могло решить проблему дефицита электричества.

Поэтому то, что сегодня делают атомщики, есть настоящее чудо. Им удалось сохранить огромный потенциал атомно-промышленного комплекса и высокопрофессиональные кадры, развить технологии так, чтобы полностью избавиться от зависимости от России во всех аспектах: начиная от перехода на американское ядерное топливо, заканчивая запчастями, комплектующими и созданием собственного централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Благодаря наличию дешевой атомной энергии, правительство может не повышать тарифы для населения. А сегодня они в 2-3 раза меньше рыночной стоимости электроэнергии", - пишет Золотарев.

Сегодня у правительства нет альтернатив поддержки тарифов для населения, кроме как за счет средств Энергоатома. И по завершении войны новые альтернативы не появятся. Любые новые электростанции на всех других источниках обладают значительно более высокой себестоимостью производства электроэнергии. Они не смогут участвовать в ПСО и удерживать низкие тарифы для населения, как это делает Энергоатом.

"Однако, чтобы сохранить в дальнейшем способность нашей стране производить дешевую электроэнергию, жизненно необходимое, нужно не тормозить развитие атомной энергетики, а способствовать строительству новых атомных мощностей. Для начала, чтобы хотя бы вернуть утраченные 6 ГВт Запорожской АЭС", - резюмирует .