Власти должны как можно быстрее навести порядок с бронированием, от этого зависит обороноспособность страны – ICC Ukraine

Государство должно как можно скорее навести порядок среди предприятий, которые были недобросовестно признаны критическими, и восстановить бронирование на действительно критических – ведь от этого направления зависит количество денег в бюджете, а без денег нельзя вести войну.

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Об этом рассказал президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Был ряд недобросовестных бронирований, и при этом количество "критических предприятий" наращивалось. А мощные предприятия, действительно этого заслуживали, становились в общую очередь. Это несправедливо. Поэтому нужно все осмыслить. Разобраться, что должны бронироваться те предприятия в первую очередь, которые важны и критичны для инфраструктуры и для работы страны, и экспортообразующие. Но быстро осмыслить", – подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что без денег войны вести невозможно. Но партнеры дают деньги только на социальные выплаты, пенсии, учителям и бюджетникам: об обороне Украина должна заботиться сама.

"Нам на войну деньги не дадут. Но я убежден, что наше государство в силах правильно расставить приоритеты, усилить контроль за мобилизационными вопросами и предоставить приоритет в бронировании тем предприятиям, которые действительно важны – критическая инфраструктура и экспортообразующие. На тех, кто бронирует, не строится экономика. А те, кто действительно важен, терпит притеснения", – резюмировал Щелкунов.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации. Между тем, пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.