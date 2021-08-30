Власть в Харькове манипулирует данными ради повышения цен на проезд в метро, – Полупанов

Количество пассажиров, которые ежегодно ездят в Харьковском метро искусственно занижают практически наполовину.

Об этом во время эфира на телеканале Simon рассказал депутат харьковского горсовета фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Игорь Полупанов. По его словам, речь о серьезных расхождениях в цифрах.

"Сейчас пассажиропоток декларируются в районе 140 млн в год, а в доковидные годы - 170 млн. Для сравнения, в 2007-2008 годах перевозки составляли 280-300 млн пассажиров ежегодно", – отметил Полупанов.

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Также он рассказал, что прибыль предприятия складывается в основном из средств за проезд и из доходов на рекламу.

"Когда я был замначальника метрополитена по экономике, проводились исследования потенциала рекламы в метро, без учета подземных переходов. Он составил порядка 3 млн долларов США на 2008 год (эквивалентно 15 млн грн). Учитывая рост курса доллара и даже учитывая снижение бизнес активности эта цифра должна была остаться такой же с учетом того что в 2008 году не оценивалось брендирование станций. На сегодняшний день, исходя из этой логики доходы метрополитена от рекламы должны составлять около 80 млн грн. Они декларируют около 20", – рассказал депутат и добавил, что в 2019 году государственная аудиторская служба обратила внимание именно на позицию рекламы харьковского метро. Ее доходная часть не выросла.

Во время эфира Полупанов также отметил, что по международным стандартам финансовой отчётности (метод EBITDA), прибыль метрополитена в прошлом году должна была составить 45 млн грн. При этом КП задекларировало убытки в 290 млн грн. Кроме того, как рассказал депутат, сомнение вызывают цифры и такой статьи как списание.

"За прошлые годы списано более 1 млрд средств харьковского метрополитена. Это расходные материалы. Даже после списания они имеют стоимость. Если это все стоило миллиард, то и доход после реализации списанного должен был быть около десятков миллионов", – сообщил депутат.

Еще одной возможностью для махинаций с пассажиропотоком и причиной снижения доходов, по мнению депутата, является электронный билет е-тикет. По его словам, Харьков тратит колоссальные суммы за обслуживание электронного билета при наличии отработанной системы оплаты банковскими картами.

"Десятки миллионов были потрачены на разработку этого совсем неуникального проекта. Кроме того, на сегодняшний день предприятие тратит от 6,5 до 7,5 % за обслуживание и администрирование потоков денежных средств некой ФК "Платежный центр". Эта финансовая компания показала свой доход за прошлый год в 75 миллионов", – рассказал депутат.

Также, по его словам, контроль за финансовым состоянием метрополитена после введения е-тикета имеет очень ограниченный круг людей и сами показатели системы легко редактируются.

По мнению Игоря Полупанова, показывая многомиллионные убытки предприятия власть ведёт к тому, что после выборов руководство КП "Харьковский метрополитен" будет просить о повышении тарифа на метро, что сильно ударит по карманам обычных харьковчан. Выход из этой ситуации – смена руководства предприятия.

"Если предприятие декларирует постоянные убытки – руководителя необходимо менять. И важно сделать доходы, пассажиропоток - всю сферу перевозок и закупок максимально прозрачной. Для того чтобы понимать куда двигаться, нужно опубликовать аудиторский отчет, который должны были представить несколько сессий назад", – отметил депутат.