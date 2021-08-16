Власть преследует 'Кузницу на Рыбальском', но будет хвастаться ее кораблями на параде, – Гай

Власть Украины оказывает давление на "Кузницу на Рыбальском", однако на параде к 30-летию Независимости примут участие бронированные корабли, построенные на предприятии. В частности, речь идет о корабле проекта 58502 (средний разведывательный корабль Laguna), который сейчас проходит испытания.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, волонтер и журналист Мирослав Гай. Он опубликовал копию письма в адрес завода "Кузница на Рыбальском" от организаторов морского парада, который проведут в Одессе 24 августа.

"24 августа 2021 года на рейде Одесса спланировано проведение морского парада в честь Дня Независимости Украины. Просим вас рассмотреть возможность привлечения корабля проекта 58502, который проходит заводские-ходовые испытания, к участию в прохождении кораблей во время парада (24.08.2021) и в дни репетиций парада (20.08.2021 и 22.08.2021) путем совмещения мероприятий по испытаниям и участия в тренировках и прохождении", – говорится в письме.

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Гай напомнил, что в то же время систематическими преследованиями власть фактически уничтожает завод.

"Власть, которая систематическими уголовными преследованиями фактически уничтожает единственное украинское предприятие по производству бронированных военных кораблей, не чурается использовать эти же корабли для красивой картинки на параде ко Дню Независимости", – сказано в сообщении.

Однако, по его словам, еще три катера производства "Кузницы на Рыбальском" вероятно примут участие в речном параде в Киеве. Это – малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" (P175), "Никополь" (P176) и "Костополь" (P180). Они вместе с десантным катером "Сватово" (L434) пришли в Киев своим ходом из Одессы и Очакова.

"Получается так, что именно бронированные корабли производит только "Кузница на Рыбальском". Остальные суда, которые будут создавать красивую картинку, – это или гражданские суда-спасатели, или парусники из Киевской городской парусной федерации. Это и есть политика двойных стандартов", – отметил Гай.

Он отметил, что трудовой коллектив завода "Кузница на Рыбальском" неоднократно заявлял о том, что давление силовых органов направлено на уничтожение уникального предприятия.

"Системные незаконные действия власти относительно завода "Кузница на Рыбальском" ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По словам волонтера, завод в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства и даже привлекает кредитные ресурсы, хотя давление власти и наложенный год назад арест на имущественный комплекс "Кузницы" никак не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов.

"Вопреки распространяемым фейкам о якобы "сверхприбыльности" оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности. За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией владельцы не вывели из предприятия ни одной гривны дивидендов, хотя и могли бы. И все это в условиях полной блокировки государственного оборонного заказа (ГОЗ)", – добавил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" суд над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем завода "Кузница на Рыбацком" Валерием Шандрой назвали политически мотивированным преступлением, который вписывается в кампанию по дискредитации и травли защитников Украины.