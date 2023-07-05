Владимир Ободзинский, герой Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова, встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и режиссер-документалист Евгений Афинеевский получили общую награду берлинского фонда "Кино ради мира" (Cinema for Peace Award).

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На аудиенцию к Папе Римскому пригласили Владимира Ободинского. Российский самолет сбросил две авиабомбы на его дом, убив жену, дочь, сына и внуков-близнецов. На каждой из врученных наград Cinema for Peace Award выгравированы портреты: сын Владимира, которому было 14 лет, и годовалых внуков Николь и Дениса.

"Я благодарю команду Фонда, которая снимает материалы о трагедиях, которые натворили и творят рашисты. Если бы вы не отсняли мою историю - ничего этого не было бы", - сказал Владимир Ободзинский.

Послушать и посмотреть его историю можно в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова по ссылке bit.ly/3TVXbRa

Один из лауреатов награды, Евгений Афинеевский, режиссер фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу", был среди ключевых спикеров апрельской панельной дискуссии Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова на тему "Каким должно быть украинское кино".

Ранее наградой "Кино во имя мира" были отмечены Мухаммед Али, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Джейн Гудолл, Шон Пенн, Анджелина Джоли и Джордж Клуни. Но впервые общей награды удостоены два мировых лидера и один кинорежиссер. И впервые награды приурочены к детям.