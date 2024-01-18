Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Украинский певец и композитор Влад Дарвин собрал полмиллиона гривен для ВСУ во время двух благотворительных акустических квартирников, состоявшихся во Львове и Киеве. Елена Тополь, певица и подруга артиста, также приняла участие в мероприятиях. Благодаря аукционам, добровольным донатам и продаже билетов Власти Дарвину удалось собрать средства на нужды для 101 ОБРО ГШ ВСУ и уже купить и передать все необходимое военным на фронт.

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Во время квартирников зрители получили возможность насладиться акустическим исполнением лучших песен Власти Дарвина и мощным вокалом Елены Тополи, эксклюзивно услышать народные песни, колядки и импровизации в исполнении дуэта. В Киеве приятным музыкальным сюрпризом было выступление группы Sestra с украиноязычной версией песни, которую Vlad Darwin ранее подарил Тине Кароль – "Жизнь продолжается". Акустическая концертная программа дала новые краски известным песням артиста. Зрители подпевали песни и Владу и Елене "Ты самая лучшая", "Торнадо", "Причастие", "Амстердам" и другие песни.

"Низкий поклон нашим бойцам, ежедневно жертвующим своим здоровьем и жизнями ради мирного неба над Украиной. Меньше всего, что мы, гражданские, можем сделать для наших защитников – закрывать их военные нужды", – эмоционально сказал со сцены Vlad Darwin.

Важной частью квартирников стали аукционы. Среди эксклюзивных лотов были: флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, серебряные украшения с обломками ракет, успешно сбитые силами украинских ПВО, оригинальная факсимильная копия Томоса для ПЦУ, книга с автографом Ады Роговцевой, футболка и марки с подписью автора фразы "Русский военный корабль иди на…" Романа Грибова, бутылки игристого "Крым" из последней партии, изготовленные на уничтоженном россиянами заводе шампанских вин в городе Бахмут и уникальный светильник с крымской галькой, которую в течение многих лет лично собирал Влад Дарвин в разных городах на побережье, вплоть до 2013 года.

Зрители проявляли незаурядную активность в борьбе за уникальные лоты, чтобы помочь ВСУ. 100% дохода Влад передал на благотворительность.

Это уже не первый раз, когда Влад Дарвин сотрудничает со 101 бригадой ВСУ. Ранее он выступал для одного из батальонов бригады, организовывал выступления коллег-артистов для поддержки боевого духа военных и собирал средства на срочные нужды бригады. На собранные средства на этот раз были приобретены и переданы на фронт антидроновая система, микроавтобус, тепловизоры, зарядные станции, старлинк, наборы для чистки оружия, термоперчатки и термоноски. Все покупки были согласованы с командованием бригады и лично совершены певцом, а подробный отчет об израсходованных средствах опубликован в его Instagram Vlad Darwin.

Вскоре Влад Дарвин объявит о новых мерах, которые он предпринимает для помощи ВСУ.