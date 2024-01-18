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Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Мария Шевчук
Общество
4 минуты
1,0 т.
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Украинский певец и композитор Влад Дарвин собрал полмиллиона гривен для ВСУ во время двух благотворительных акустических квартирников, состоявшихся во Львове и Киеве. Елена Тополь, певица и подруга артиста, также приняла участие в мероприятиях. Благодаря аукционам, добровольным донатам и продаже билетов Власти Дарвину удалось собрать средства на нужды для 101 ОБРО ГШ ВСУ и уже купить и передать все необходимое военным на фронт.

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Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Во время квартирников зрители получили возможность насладиться акустическим исполнением лучших песен Власти Дарвина и мощным вокалом Елены Тополи, эксклюзивно услышать народные песни, колядки и импровизации в исполнении дуэта. В Киеве приятным музыкальным сюрпризом было выступление группы Sestra с украиноязычной версией песни, которую Vlad Darwin ранее подарил Тине Кароль – "Жизнь продолжается". Акустическая концертная программа дала новые краски известным песням артиста. Зрители подпевали песни и Владу и Елене "Ты самая лучшая", "Торнадо", "Причастие", "Амстердам" и другие песни.

Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

"Низкий поклон нашим бойцам, ежедневно жертвующим своим здоровьем и жизнями ради мирного неба над Украиной. Меньше всего, что мы, гражданские, можем сделать для наших защитников – закрывать их военные нужды", – эмоционально сказал со сцены Vlad Darwin.

Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Важной частью квартирников стали аукционы. Среди эксклюзивных лотов были: флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, серебряные украшения с обломками ракет, успешно сбитые силами украинских ПВО, оригинальная факсимильная копия Томоса для ПЦУ, книга с автографом Ады Роговцевой, футболка и марки с подписью автора фразы "Русский военный корабль иди на…" Романа Грибова, бутылки игристого "Крым" из последней партии, изготовленные на уничтоженном россиянами заводе шампанских вин в городе Бахмут и уникальный светильник с крымской галькой, которую в течение многих лет лично собирал Влад Дарвин в разных городах на побережье, вплоть до 2013 года.

Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ

Зрители проявляли незаурядную активность в борьбе за уникальные лоты, чтобы помочь ВСУ. 100% дохода Влад передал на благотворительность.

Это уже не первый раз, когда Влад Дарвин сотрудничает со 101 бригадой ВСУ. Ранее он выступал для одного из батальонов бригады, организовывал выступления коллег-артистов для поддержки боевого духа военных и собирал средства на срочные нужды бригады. На собранные средства на этот раз были приобретены и переданы на фронт антидроновая система, микроавтобус, тепловизоры, зарядные станции, старлинк, наборы для чистки оружия, термоперчатки и термоноски. Все покупки были согласованы с командованием бригады и лично совершены певцом, а подробный отчет об израсходованных средствах опубликован в его Instagram Vlad Darwin.

Вскоре Влад Дарвин объявит о новых мерах, которые он предпринимает для помощи ВСУ.

Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ
Влад Дарвин благодаря аукционам во время квартирников собрал 500 тысяч грн для ВСУ